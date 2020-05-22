В природных парках ведутся работы по благоустройству «зелёных» стоянок для туристов, и как только будут сняты ограничения и нормализуется эпидемиологическая обстановка в регионе, сотрудники подведомственных Облкомприроды природных парков встретят гостей «во всеоружии».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в природном парке «Нижнехоперский» уже проведены работы по обустройству рекреационной зоны «Гагаринская поляна», в границах которой установлена деревянная беседка со столиком и скамейками, стол с лавочками. Все элементы благоустройства выполнены с максимальным использованием природных материалов. Практически на всех действующих стоянках оборудованы места для безопасного разведения костра, установки палаток, размещен контейнер для сбора бытовых отходов.

Их коллеги из «Эльтонского» поставили перед собой задачу очистить от мусора объекты показа на нескольких туристических маршрутах. В порядок приведена территория на горе Улаган, земляная крепость Форпост, посёлок соледобытчиков Старый Эльтон. Эти памятники природы требуют постоянной заботы и внимания, даже если посетителей не так много, как хотелось бы.



