В Волгоградском регионе был продлен режим самоизоляции до 31 мая, но уже с послаблениями. В регионе начинается постепенный выход из режима самоизоляции и снятие ограничений. В соответствии с прогнозом развития эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области и на основании рекомендаций Роспотребнадзора, оперативным штабом принято решение о продлении режима самоизоляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии ограничений режима самоизоляции и восстановлении экономической активности.

С 14 мая будут разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Такое решение принимается с учетом безусловного выполнения жителями требований социального дистанцирования и рекомендаций Главного государственного санитарного врача России.

При благоприятном развитии ситуации, начиная с 20 мая, разрешат приступить к работе предприятиям и организациям дополнительно целого ряда отраслей и сфер потребительского рынка: возобновят деятельность стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров, ряд других объектов потребительского рынка.

Но при этом на основании требований Главного государственного санитарного врача России, с 20 мая в общественных местах, на транспорте становится обязательным использование жителями Волгоградской области средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.

Кроме того, глава региона поставил перед профильными комитетами задачу до 20 мая обеспечить всех жителей Волгоградской области в возрасте старше 60 лет многоразовыми масками и перчатками, а также создать в торговой и аптечной сети в необходимом количестве запас средств индивидуальной защиты.

«Все решения о поэтапном смягчении ограничительных мер будут приниматься исходя из реального развития эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области. Поручаю органам исполнительной власти подготовить и до 20 мая представить предложения по поэтапному снятию ограничительных мер», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Подробно ознакомиться с текстом постановлений можно по ссылке.



