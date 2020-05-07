В этом году в Волгограде артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) впервые произведут залпы в День Победы посвященные людям, битвам и знаменательным датам. Об этом сообщают в пресс-службе ЮВО.
По данным пресс-службы ЮВО, залпы произведут артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в День Победы 9 мая. Каждый выстрел будет посвящен людям, битвам и знаменательным датам в годы Великой Отечественной войны:
— В честь 75 годовщины победы Советского народа в Великой Отечественной войне;
— В честь ветеранов Великой Отечественной войны;
— В честь тружеников тыла;
— В честь героев Советского Союза и России;
— Жителям блокадного Ленинграда;
— Городу герою Ленинграду;
— В честь защитников города – героя Ленинграда;
— В честь Красной армии;
— В честь русского солдата;
— Посвященный воинам, отдавшим жизни за Отечество;
— В честь победы под Москвой;
— В честь победы в Сталинградской битве;
— В честь победы на Курской дуге;
— В честь победы в битве за Днепр;
— В честь победы в битве за Берлин;
— В честь артиллерии — бога войны;
— Посвященный матерям, потерявшим своих сыновей;
— Посвященный детям войны;
— В честь полководцев Великой Отечественной войны;
— В честь Верховного главнокомандующего РФ;
— В честь русского народа победителя;
— В честь героев партизан;
— В честь памяти узников концлагерей;
— В честь русского оружия;
— В честь Южного военного округа;
— В честь традиций Вооруженных Сил России;
— Посвященный Ракетным войскам и артиллерии;
— Посвященный личному составу Михайловской артиллерийской академии;
— Личному составу салютного дивизиона.
Также 9 мая, в честь празднования Дня Победы, воины-артиллеристы ЮВО произведут праздничный салют на нижней террасе центральной набережной города Волгограда имени 62-й Армии, где жители и гости города смогут наблюдать салют из 30-ти залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.
Всего для проведения салютов будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М.