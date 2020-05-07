В этом году в Волгограде артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) впервые произведут залпы в День Победы посвященные людям, битвам и знаменательным датам. Об этом сообщают в пресс-службе ЮВО.

По данным пресс-службы ЮВО, залпы произведут артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в День Победы 9 мая. Каждый выстрел будет посвящен людям, битвам и знаменательным датам в годы Великой Отечественной войны:

— В честь 75 годовщины победы Советского народа в Великой Отечественной войне;

— В честь ветеранов Великой Отечественной войны;

— В честь тружеников тыла;

— В честь героев Советского Союза и России;

— Жителям блокадного Ленинграда;

— Городу герою Ленинграду;

— В честь защитников города – героя Ленинграда;

— В честь Красной армии;

— В честь русского солдата;

— Посвященный воинам, отдавшим жизни за Отечество;

— В честь победы под Москвой;

— В честь победы в Сталинградской битве;

— В честь победы на Курской дуге;

— В честь победы в битве за Днепр;

— В честь победы в битве за Берлин;

— В честь артиллерии — бога войны;

— Посвященный матерям, потерявшим своих сыновей;

— Посвященный детям войны;

— В честь полководцев Великой Отечественной войны;

— В честь Верховного главнокомандующего РФ;

— В честь русского народа победителя;

— В честь героев партизан;

— В честь памяти узников концлагерей;

— В честь русского оружия;

— В честь Южного военного округа;

— В честь традиций Вооруженных Сил России;

— Посвященный Ракетным войскам и артиллерии;

— Посвященный личному составу Михайловской артиллерийской академии;

— Личному составу салютного дивизиона.

Также 9 мая, в честь празднования Дня Победы, воины-артиллеристы ЮВО произведут праздничный салют на нижней террасе центральной набережной города Волгограда имени 62-й Армии, где жители и гости города смогут наблюдать салют из 30-ти залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.

Всего для проведения салютов будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М.



