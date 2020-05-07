Волгоградцам предлагают присоединиться к новому онлайн-проекту «Патриотические дни», который запустил Волгоградский планетарий в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным комитета культуры Волгоградской области, проект реализуется в социальных сетях. В рамках проекта прозвучат рассказы сотрудников учреждения о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне; будут раскрыты имена космонавтов-участников боевых действий и героев войны, именами которых названы астероиды.



