Волгоградцы могут узнать что такое комическая пыли и какую роль она играет. Об этом и многом другом можно узнать в новом видеоролике «Космическая пыль: за пределами Земли и дома», который был подготовлен Волгоградским планетарием. Из ролика можно будет узнать о том, что крошечные частички, плавающие вокруг и оседающие на поверхности, играют важную роль во многих процессах как на Земле, так и в космосе.

В видеоролике «Космическая пыль: за пределами Земли и дома» лектор научно-методического отдела Ольга Колесникова раскроет тайну происхождения космической пыли и объяснит, как астероиды и метеорные потоки способствуют её появлению. Также из ролика можно будет узнать об астрономическом явлении, которое напрямую связано с пылью.

Видеорассказ будет продублирован в социальных сетях учреждения, где любой желающий сможет высказать свое мнение или задать свой вопрос.

Напомним, новые лекции, различные викторины и рассказы о событиях прошлого, настоящего и будущего доступны в социальных сетях Волгоградского планетария.



