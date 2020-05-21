Волгоградцев приглашают присоединиться к интерактивному познавательному часу «Духовные пастыри русского народа» и онлайн-концерту «Живи и здравствуй, Русь Святая». Мероприятия пройдут в сети интернет и посвящены Дню славянской письменности и культуры. Организатором выступает Волгоградский областной центр народного творчества.

По данным комитета культуры Волгоградской области, интерактивный познавательный час «Духовные пастыри русского народа» будет доступен в официальной группе социальной сети «Инстаграм».

Трансляция онлайн-концерта «Живи и здравствуй, Русь Святая» с использованием архивных записей лучших творческих номеров солистов и художественных коллективов ВОЦНТ будет проводиться 24 мая с 16:00 до 17:30 в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», на порталах «Культура.РФ» и «Культурный регион». На концерте будут представлены композиции образцового ансамбля народного танца «Русь», детского ансамбля народного танца «Русиночка», ансамбля казачьей песни «Тихий Дон», образцового вокального ансамбля «Оникс», детского вокального ансамбля «Городские волшебники», хореографического ансамбля «Забава». С видеопоздравлением к зрителям концерта обратится благочинный протоиерей отец Сергий.



