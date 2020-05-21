РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о подведении итогов Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди школьников 5-11 классов «13-й элемент. Alхимия будущего».

Целью конкурса, который с 2012 года проводится при поддержке РУСАЛа, является выявление и развитие способностей школьников в естественно-научных предметах (математике, физике, химии и информатике). За все время проведения Олимпиады ее участниками стали более 14 тысяч школьников.

В текущем сезоне (2019/2020 годы) свои знания проверили 4 244 школьника из 257 школ более чем 50 регионов России. В Волгограде участниками Олимпиады стали более 200-х учеников школы №27. Занять призовые места смогли 8 человек из 7, 8 и 10 классов.

Победители и призеры конкурса получат дипломы, ценные подарки, а выпускники 11-го класса – дополнительно 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры. В текущем сезоне такого результата добились 11 выпускников, шесть из которых учатся в школах Новокузнецка. Победителем же среди 11-х классов стала школьница из Новосибирска Мария Матвеева.

Волгоградская школа №27 признана одной из лучших по итогам проведения Олимпиады РУСАЛа, наряду с другими средними учебными заведениями из Иркутска, Красноярска, Железногорска, Владикавказа, Краснотурьинска, Северобайкальска, Дивногорска, и Ачинска.

По словам одного из организаторов волгоградского этапа, учителя химии и биологии школы №27 Елены Дунаевой, ребята не только попробовали свои силы в трудном испытании, но и зарядились позитивом от интересных заданий. Участие в конкурсе «13-й элемент. Alхимия будущего» помогло им определиться с направлениями, в которых они в дальнейшем будут развиваться.

Для справки:

Свою историю Олимпиада начинает с 2011 года, когда конкурс проводился Сибирским федеральным университетом и носил название «Шаг в удивительный мир металлургии». С 2012 года Олимпиада проводится при поддержке РУСАЛа и поменяла свое название на «13-й элемент. ALхимия будущего». С 2018 года в качестве соорганизаторов конкурса к СФУ присоединились ведущие технические вузы-партнеры РУСАЛа: ИРНИТУ (Иркутск), СибГИУ (Новокузнецк), УГГУ (Екатеринбург), СКГМИ (Владикавказ), ВолГТУ (Волгоград), ХТИ-филиал СФУ (Абакан).

Призеры и победители Олимпиады зачисляются в кадровый резерв и имеют преимущества при зачислении в РУСАЛ-классы, а также могут продолжить работу над своими и новыми проектами в студенческом корпоративном центре молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа».

За все время проведения Олимпиады его участниками стали более 14 000 школьников.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2019 году на долю компании приходилось около 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).



