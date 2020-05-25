В самоизоляции на 20% выросло число жителей юга России, управляющих мобильным счетом и покупками онлайн.

Ограничения, связанные с эпидемией, стимулируют жителей региона — абонентов Билайн — активнее пользоваться полезными онлайн сервисами с помощью мобильного приложения «Мой Билайн».

В марте-апреле 2020 года число скачиваний на смартфон «Мой Билайн» на Юге выросло почти 20% (для сравнения – за год количество установленных приложений увеличилось почти на70%).

«Мой Билайн» абоненты чаще всего используют для проверки баланса, пополнения счета и просмотра детализации.

– Сейчас уже более 2 млн жителей юга России пользуются сервисами «Мой Билайн», оценив удобство управления своим личным кабинетом из телефона и большое количество выгодных акций, — прокомментировал региональный директор ПАО «ВымпелКом» в Южном регионе Александр Тепляков. — За последние 2 месяца число пользователей онлайн сервисов выросло, в том числе, за счет представителей старшего поколения. Например, стали чаще совершать онлайн платежи, хотя до этого многие, имея смартфоны, не спешили осваивать их широкий функционал. Мы надеемся, что после выхода из самоизоляции они, преодолев психологический барьер, продолжат активно пользоваться гаджетами и, например, заинтересуются возможностью смотреть «Билайн ТВ» на своем мобильном устройстве во время прогулок или слушать любимые песни из плейлиста «Музыка Билайн» по дороге на дачу.

18 мая Билайн запустил новую линейку цифровых тарифов «Не один дома», в которую включены популярные развлекательные сервисы и приложения с доступом к новинкам кино, музыкальным трекам, прессе и облаку для хранения фото, а также пакеты минут, SMS и интернета. Теперь клиентам не нужно отдельно оплачивать приложения «Билайн ТВ», «Музыка Билайн», «Билайн.Журналы» и «Облако Билайн», они уже включены в новые тарифные планы.

В условиях самоизоляции для абонентов также актуальными оказались специальные акции, к которым можно подключиться со смартфона через приложение «Мой Билайн». Так, в апреле-мае наибольшей популярностью пользовалось спецпредложение «Кэшбэк: рука помощи», действующее до июня 2020 года, с предоставлением повышенного кэшбэка за покупки в магазинах. Всего в приложении собрано более 600 предложений от брендов и интернет-магазинов. Среднесуточная аудитория сервиса в регионах России выросла на 33%.

В 2019 году «Мой Билайн» был признан одним из самых удобных мобильных приложений российских операторов связи по итогам тестирования Роскачества .



