Волгоградцев приглашают познакомиться с новой рубрикой Волгоградского планетария, которая была запущена в социальных сетях. В рамках рубрики можно совершить виртуальное путешествие к Южному Кресту — это одно из созвездий южного полушария, наименьшим по площади в небе.

Как отмечают в Волгоградском планетарии, в ясную погоду всегда можно отыскать самое знаменитое созвездие – Большую Медведицу, а вот созвездие Южный Крест, наверное, видели немногие. Сотрудники планетария помогут увидеть его.

Напомним, новые лекции, различные викторины и рассказы о событиях прошлого, настоящего и будущего доступны в социальных сетях Волгоградского планетария в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук.



