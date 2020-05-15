В Волгограде объявили о старте конкурса сценариев театрализованных представлений «Майская сирень», организатором которого выступает кафедра режиссуры ВГИИКа. II Всероссийский конкурс посвящен 75-й годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы ВГИИК, конкурс «Майская сирень» проводится дистанционно и является бесплатным для участников. Участником конкурса может стать каждый.

Желающие уже могут подать заявку, документы будут принимать до 11 июня 2020 года включительно по электронной почте [email protected] c пометкой «Майская сирень». Подробности – на официальном сайте ВГИИКа в разделе «Мероприятия». Справки по телефону +7-904-775-50-88 (Гусева Элла Валерьевна). Итоги конкурса будут подведены 25 июня 2020 года.



