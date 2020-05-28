Вопросы о дополнительных выплатах на детей от 3-х до 16 лет волгоградцы могут задать по специальным телефонным номерам. Жителей региона консультируют специалисты регионального отделения ПФР.

Как сообщает РИАЦ, отдельные телефонные номера заработали в каждом территориальном подразделении ПФР региона.

Чтобы найти номер телефона своей клиентской службы ПФР, заходим на сайт ПФР www.pfrf.ru – выбираем Волгоградская область – нажимаем на кнопку «Контакты региона» — Нажимаем кнопку «Структура Отделения» или «Найти клиентскую службу» – выбираем услугу — выбираем свой район проживания, нажимаем на него. Перед Вами появятся номера для консультации.

Номера дополнительных телефонов представлены на сайте.



