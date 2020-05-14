Жителям региона предлагают совершить виртуальное путешествие по всему миру, хоть и в онлайн-режиме. Такую возможность предоставляет Волгоградская областная библиотека для молодёжи, в рамках страноведческих мероприятий из цикла «Многонациональное разноцветье».

Первым пунктом назначения стал прекрасный и загадочный остров Шри-Ланка. Красочная мультимедийная презентация «Колыбель древних цивилизаций» знакомит всех желающих с географическим положением страны, населением, с самыми яркими достопримечательностями и культурными объектами Шри-Ланки.

Также читатели библиотеки для молодежи могут совершить увлекательную виртуальную экскурсию по одному из красивейших и самых загадочных городов на Земле и познакомиться со старинной Прагой. Мультимедийная презентация «Злата Прага, город песен и каштановой листвы» проведёт читателей по важнейшим страницам истории, познакомит с деталями архитектуры и рассказала о современной жизни Праги с щепоткой легенд и преданий. Экскурсанты могут «проехать» по Вышеграду и набережным, «погулять» по Пражскому граду и «дойти» до Староместской площади, «заглянуть» в собор Святого Вита и загадать желание на Карловом мосту.

Ещё одно виртуальное путешествие читатели библиотеки для молодежи – по самому знаменитому туристическому маршруту России – Золотому кольцу. Красочная мультимедийная презентация «Квинтэссенция русской истории – Золотое кольцо России» позволит всем желающим не выходя из дома прогуляться по улочкам Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля, Владимира, познакомиться с главными достопримечательностями этих городов.

Эти и другие презентации доступны всем желающим на сайте библиотеки в разделе «Информационные ресурсы – Презентации».



