Билайн расширил территорию пилотного проекта по саморегистрации SIM-карт. Теперь жители Волгоградской области могут купить комплект с неактивной SIM-картой оператора в популярных продуктовых сетях и онлайн, в том числе, в интернет-магазине Билайн, а в процессе саморегистрации выбрать подходящий тариф. При этом курьер доставляет в Волгограде SIM-карту в течение двух часов.

Возможность приобрести SIM-карты онлайн или в одном месте с другими повседневными товарами позволит минимизировать количество выходов из дома, что поможет профилактике распространения короновирусной инфекции.

Для регистрации SIM-карты нужно вставить ее в смартфон, подключенный к интернету, и дождаться SMS со ссылкой на активацию. В процессе саморегистрации необходимо указать тарифный план и выбрать регион. Web-интерфейс, разработанный оператором, обеспечивает полностью автоматизированный процесс, который включает в себя распознавание и проверку подлинности документа, удостоверяющего личность. Технология работает в режиме реального времени и способна мгновенно обрабатывать изображение паспорта РФ, что значительно ускоряет процесс обслуживания клиентов и повышает уровень сервиса. До окончания процедуры самостоятельной регистрации SIM-карта будет заблокирована и не может быть использована для получения услуг связи.

Во время самоизоляции на 20% выросло число жителей юга России, управляющих мобильным счетом и покупками онлайн: более 2 млн человек пользуются сервисами «Мой Билайн», оценив удобство управления своим личным кабинетом из телефона и большое количество выгодных акций. Через приложение «Мой Билайн» можно пополнить баланс, подключить услуги, зарабатывать гигабайты за чтение книг, здоровый сон или прогулки по квартире, а также получать кешбэк за покупки в интернет-магазинах.



