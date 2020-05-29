Жителей региона приглашают присоединиться к экологическому флешмобу и поддержать природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Флешмоб проводится Центром охраны дикой природы в рамках традиционной акции «Марш парков».

В этом году «Марш парков» проходит в 25-й раз. Цель акции — привлечение внимания властей, СМИ, бизнеса и всего общества к проблемам особо охраняемых природных территорий, познакомить как можно больше людей с биоразнообразием, природоохранной значимостью и деятельностью ООПТ.

В рамках «Марша парков» проходят круглые столы и пресс-конференции, фестивали и концерты, экскурсии и экологические десанты, акции, выставки, передачи об охране природы, разнообразные творческие конкурсы. В этом году мероприятия, включая экологический флэшмоб, организуются в онлайн-режиме.

Для того, чтобы принять участие во флэшмобе и поддержать природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» нужно записать короткое видео (не более 1 минуты) и нарисовать плакат с логотипами акции «Марш парков» и природного парка. В видео и/или рисунке необходимо продолжить одну из предложенных фраз:

1. Особо охраняемые природные территории создаются, чтобы…

2. Природный парк отличается от заповедника тем, что…

3. Чтобы сохранить исчезающих животных и редкие растения, необходимо…

4. К природе нужно относиться бережно, потому что…

5. Изучать флору и фауну — очень важно, потому что…

До конца мая работы принимаются по электронной почте: [email protected] с указанием сведений об участнике: ФИО, возраста, рода занятий, места проживания и телефона. Из полученных работ будет смонтирован видеоролик и распространен в СМИ в поддержку особо охраняемых природных территорий.



