«Концессии водоснабжения» и муниципалитет синхронизировали работы по замене коммуникаций и благоустройству территории Дома культуры Тракторозаводского района, а также прогулочной зоны по ул. Дзержинского. Здесь будет заменено асфальтовое покрытие, установлены новые системы освещения, высажены деревья и кустарники, реконструирован фонтан. Строительство новых сетей водоснабжения и канализации позволит сохранить благоустройство на долгие годы.

Коммуникации к Дому культуры были проложены в 1970-х годах и достигли предельного износа. Сети под парковой зоной на ул. Дзержинского от пр. Ленина до ул. Шурухина – в таком же изношенном состоянии. Комплексные работы по замене сетей и благоустройству территорий разделили на два этапа.

На первом этапе «Концессии водоснабжения» завершают перекладку сетей водоснабжения к дворцу культуры и близлежащим жилым домам. Бригады проложили 153 метра трубопровода и смонтировали новые инженерные узлы. Помимо этого, уложили 134 метра трубопровода канализации. В процессе работ водоснабжение близлежащих жилых домов не будет прекращено, поэтому потребители не испытают неудобств. Краткосрочное приостановление ресурса потребуется только на этапе подключения новых сетей.

На втором этапе «Концессии водоснабжения» проложат 545 метров водопровода и 389 метров канализации, которые обслуживают близлежащие многоквартирные дома. Новые сети перенесут из пешеходной зоны в зеленую, чтобы разграничить территорию парка и инженерных сетей.

Общая протяженность реконструируемой водопроводной сети по двум этапам составляет 1290 метров, сети канализации — 850 метров. После первого этапа реконструкции качество коммунальных услуг повысится у 2064 человек, и еще у 2208 после второго этапа. В целом, после комплексной реновации более 4000 волгоградцев надолго забудут о проблемах с водоснабжением: срок службы новых систем составит более 50 лет.

Являясь предприятием жизнеобеспечения, «Концессии водоснабжения» продолжают работать в непрерывном режиме. Этой весной компания выполнила ряд значимых для города работ. В Кировском районе РСО ввели в эксплуатацию 114 метров нового трубопровода, обеспечивающего ресурсом тысячи абонентов. В Дзержинском районе заменили порядка 50 метров ветхих сетей. После зимы восстановили асфальт на 198 объектах общей площадью более 4,5 квадратных километров.

Работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде по инвестпрограмме обновлено уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило более, чем на треть, снизить аварийность на сетях и на 43% снизить потери воды в сети.



