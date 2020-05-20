Первое локальное очистное сооружение из 13 было смонтировано в Ворошиловском районе Волгограда. Подрядная организация смонтировала подземное очистное оборудование для ливневых стоков на водовыпуске по улице Калинина. Внутри сооружения будет функционировать многоступенчатая система, которая очистит поступающие в коллектор ливневые стоки от мазута, песка и других взвешенных веществ.

На объекте уже завершились работы по монтажу железобетонных плит в котлован. Глубина заложения коллектора составляет 8 метров. В настоящее время на площадке ведется засыпка котлована и уплотнение грунта. По завершении строительства сотрудники подрядной компании проведут пусконаладочные работы системы и выполнят благоустройство территории.

Локальное сооружение будет очищать ливневые сточные воды до нормативных показателей, после чего перенаправит их в Волгу в объеме 100 литров в секунду. Внутри локального очистного сооружения функционирует трехступенчатая система – пескоотделитель, бензомаслоотделитель и сорбиционный фильтр. В пескоотделителе под воздействием силы тяжести взвешенные вещества осядут на дно и будут периодически откачиваться машиной через колодцы обслуживания. В следующем модуле сточные воды пройдут через гофрированные пластины, которые имеют свойства притягивания частиц масла и отталкивания воды. Далее жидкость пропускается через фильтр, состоящий из специальных очищающих сорбентов, и затем направляется в реку.

Одновременно работы по строительству локальных очистных сооружений ведутся на водовыпусках по ул. Гагарина и 13-ой Гвардейской. Рабочие на объектах ведут монтаж шпунтовых свай — стальных пластин высотой до 12 метров. Это необходимо для укрепления грунтовой насыпи котлована под установку очистного оборудования. Всего вдоль берега Волги до конца 2021 года в городе появятся 13 аналогичных объектов.

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит усовершенствовать систему для эффективного отвода ливневых стоков, а также улучшить экологическую ситуацию на территории Волгограда. Ранее городские власти в рамках муниципально-частного партнерства полностью устранили последнюю в Волгограде точку сброса неочищенных канализационных стоков в Проломном овраге в Дзержинском районе. Ликвидация неочищенных ливневых стоков в акваторию Волги позволит улучшить состояние реки.



