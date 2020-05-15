Работа по реконструкции детского сада №246 в Советском районе завершены, началась процедура лицензирования. После оформления всех необходимых документов детский сад примет 220 малышей.

По данным областной администрации, после реконструкции садик на улице Даугавской преобразился. В рамках работ был надстроен третий этаж, благодаря чему общая площадь здания выросла с 1,1 тысячи до 2,9 тысячи квадратных метров. Был усовершенствован пищеблок: его оснастили современным технологическим, в том числе холодильным, оборудованием. Готовые блюда будут доставлять в группы с помощью специального лифта. Расширение пространства также позволило оборудовать в детском саду кабинеты для дополнительного образования воспитанников, для работы учителя–логопеда и педагога-психолога, увеличить зону медблока, обустроить необходимые санитарно-бытовые помещения. Выросло и количество групп: вместо шести их стало десять (девять с 12-часовым пребыванием и одна группа кратковременного пребывания).

На территории рядом с детским садом проведено комплексное благоустройство, оформлены пешеходные зоны, проезды и тротуары, выполнено озеленение, смонтировано наружное освещение. Застройщик также обновил игровые и спортивные площадки, для каждой группы по периметру здания установлены теневые навесы с малыми архитектурными формами.



