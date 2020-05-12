В ночь с 12 на 13 мая в Советском районе Волгограда на время проведения ремонтных работ перекроют железнодорожный переезд.

По данным пресс-службы Приволсжкой ЖД, в связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре с 23:00 12 мая до 06:00 13 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на разъезде Горнополянский (пересечение с улицей Григория Засекина в Советском районе Волгограда).

Объезд возможен по улицам Казахской и 64-й Армии, а также через посёлки Новый Рогачик и Максима Горького.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.



