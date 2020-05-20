Возводимый детский сад в Советском районе «вырос» уже до третьего этажа. Подрядная организация приступила к возведению третьего этажа: сейчас специалисты устанавливают несущие стены, после чего приступят к устройству внутренних стен и перекрытий. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Новый детский сад рассчитан на 245 воспитанников.

По данным городской администрации, на объекте уже ведется монтаж инженерных систем – внутренней канализационной сети и электропроводки. На втором этаже здания специалисты продолжают устройство внутренних стен, приступили к штукатурным работам, завершают установку оконных блоков. К началу лета подрядная организация планирует полностью смонтировать на участке наружные сети канализации и водоснабжения.

Возведение здания детского сада началось осенью 2019 года. Ранее специалисты выполнили устройство подвальной части здания, завершили возведение наружных и внутренних стен первого этажа. Детский сад рассчитан на 14 групп, в том числе детей ясельного возраста от 6 месяцев до 1,5 лет. Рядом с учреждением будет построена автономная газовая котельная. Она позволит сохранять в учреждении необходимый температурный режим. Подрядной компании также предстоит выполнить комплекс работ по благоустройству территории детского сада, включая ее озеленение, монтаж игрового оборудования и установку малых архитектурных форм в прогулочной зоне.

Помимо детского сада в «Родниковой долине», с осени прошлого года в Волгограде ведется строительство еще двух дошкольных учреждений – на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе и на ул. Кирова в Кировском районе.



