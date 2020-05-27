Специалисты уже приступили к работам по подготовке к возведению крытой ярмарки площадью 1,5 тысяч квадратных метров. Ярмарка будет располагаться в Советском районе в микрорайоне Тулака на пересечении улиц Базисной и Авиаторской. Сейчас тут ведется монтаж бетонного основания для установки торговых рядов.

По данным городской администрации, всего на ярмарке планируется создание более 100 мест. Для удобства посетителей рядом будет организована автостоянка вместимостью порядка 150 автомобилей. Также в планах организаторов — провести благоустройство и озеленение прилегающей территории. По словам предпринимателей, торговая площадка ориентирована на местных фермеров и товаропроизводителей, в том числе тех, кто только начал выводить свою продукцию на рынок, а также дачников. Для них будут выделены специальные места. Предусмотрено на новой площадке и размещение фудкорта. На территории ярмарки будут функционировать ветлаборатория, туалеты, площадка для сбора мусора. Все помещения будут располагаться под крышей, защищая торгующих и покупателей и от осадков, и от летнего зноя.

Перед тем, как приступить к возведению новой ярмарки, рабочие соорудили подпорную стенку, которая препятствует размытию грунта. На данный момент на площадке идет прокладка инженерных коммуникаций — всего предстоит уложить порядка около двух километров труб водопровода и водоотведения, в том числе линии ливневой канализации. Общая протяженность электросетей составит порядка пяти километров. В процессе строительства и отделки специалисты используют современные композитные материалы, которые широко применяются для сооружения некапитальных объектов.



