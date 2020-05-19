В регионе начали постепенно выводить на маршруты межпоселковые автобусы. По ряду маршрутов автобусы возобновили свою работу уже с 14 мая. По прежнему расписанию начали курсировать автобусы следующих маршрутов: №№ 103, 130, 122, 115, 116, 104, 118, 114.
По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, особый порядок регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам внутреннего водного транспорта и перевозок пассажиров и багажа по заказу между муниципальными образованиями, а также перевозок пассажиров и багажа поездами пригородного сообщения был установлен на период с 14 по 31 мая 2020 года. С расписанием можно ознакомиться ниже.
|Наименование остановочного пункта
|Время отправления
|Наименование перевозчика
|№ 113 «г. Волгоград (АВ) — п. Варламовский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (АВ)
|06-20, 14-00, 18-20
|р.п. Городище по направлению в п. Варламовский
|06-45, 14-25, 18-45
|п. Варламовский
|07-50, 15-40, 20-00
|р.п. Городище по направлению в Волгоград
|08-40, 16-10, 20-50
|№ 113″г. Волгоград (Рынок ТЗР) – п. Ерзовка —
п. Каменный»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (Рынок ТЗР)
|06-20к, 06-40к, 07-00, 07-20к, 07-50к, 08-20к, 09-00, 09-20к, 09-50к, 10-20к, 11-20к, 12-20к, 13-30к, 14-30к, 15-00, 15-30к, 16-00к, 16-30к, 17-00, 17-30к, 18-00к, 18-30к, 19-00, 19-30к
|Р.п. Ерзовка по направлению в г. Волгоград
|05-50, 06-20, 06-50, 07-20, 07-50, 08-20, 08-50, 09-20, 09-50, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 16-20, 16-40, 17-20, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 20-00, 20-20
|п. Каменный
|06-05, 08-05, 10-05, 16-05, 18-05, 20-05
|№ 119 «г. Волгоград (АВ) — п. Кузьмичи-2»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (АВ)
|06-00, 06-35к, 06-55к, 07-15к, 07-35, 07-55, 08-15к, 08-35к, 08-55к, 09-35, 10-25к, 11-00, 11-45к, 13-05к, 14-00, 14-25к, 15-20к, 15-40к, 16-00, 16-20к, 16-40к, 17-00к, 17-30к, 18-00, 18-40к, 19-00к, 19-30к, 20-10
|р.п. Городище по направлению в п. Кузьмичи
|06-25, 08-00, 11-25,14-25, 16-25, 18-25
|п. Кузьмичи-2
|06-35, 06-55, 08-35, 10-00, 11-00, 12-30, 15-00, 17-00, 19-00, 21-10
|р.п. Городище по направлению в Волгоград
|06-00к, 06-20к, 06-40к, 07-00, 07-20, 07-40к, 08-00, 08-20, 09-00,
09-20к, 09-40к, 10-00к, 10-25, 11-00к, 11-25, 12-20к, 12-55, 13-40к, 15-00к, 15-25, 15-55к, 16-15к, 16-55к,17-25, 17-55к, 18-15к, 18-45к, 19-25, 19-45к, 20-05к, 20-35к, 21-35
|№ 125А «г. Волгоград (АВ) — с. Карповка»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (АВ)
|05-05 (от «5-ый уч-к ВПЭЛС»), 15-00, 18-00
|с. Карповка
|06-00, 16-10, 19-10
|№ 103 «г. Волгоград (АК-1208) — с. Ивановка»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (АК-1208)
|04-50, 05-05, 05-20, 05-40, 05-55, 06-10,06-25, 06-40, 06-55, 07-10, 07-25, 07-45, 08-00, 08-15, 08-30, 08-45, 09-00, 09-15, 09-30, 09-45, 10-00, 10-15, 10-30, 10-45, 11-00, 11-15, 11-30, 11-50, 12-05, 12-20, 12-35, 12-50, 13-05, 13-20, 13-35, 13-55, 14-20, 14-35, 14-55, 15-10, 15-25, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-05, 18-30, 18-55, 19-20, 19-45, 20-10, 20-35, 21-00
|с. Ивановка
|06-00, 06-15, 6-30, 06-50, 07-05, 07-20, 07-35, 07-50, 08-05, 08-20, 08-35, 08-55, 09-10, 09-25, 09-40, 09-55, 10-10, 10-25, 10-40, 10-55, 11-10, 11-25, 11-40, 11-55, 12-10, 12-25, 12-40, 13-00, 13-15, 13-30, 13-45, 14-00, 14-15, 14-30, 14-45, 15-05, 15-30, 15-45, 16-05, 16-20, 16-35, 16-50, 17-10, 17-30, 17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 19-15, 19-40, 20-05, 20-30, 20-55, 21-20, 21-45, 22-10
|№ 130 «г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») –
дачи Химик»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный»)
|05-40, 05-55, 06-07, 06-21, 06-35, 06-58, 07-12, 07-26, 07-40, 07-56, 08-10, 08-24, 08-38, 08-52, 09-07, 09-22, 09-36, 10-04, 10-18, 10-33, 10-48, 11-02, 11-16, 11-30,11-44, 11-59, 12-14,12-28, 12-42, 12-56, 13-10, 13-25, 13-40, 13-54, 14-08, 14-22, 14-44, 15-06, 15-20, 15-34, 15-48, 16-10, 16-32, 16-46, 17-00, 17-14, 17-28, 17-48, 18-12, 18-28, 18-47, 19-15, 19-55, 20-30
|дачи Химик
|06-15, 06-37, 06-49, 07-03, 07-15, 07-38, 07-53, 08-06, 08-22, 08-37, 08-53, 09-07, 09-21, 09-35, 09-50, 10-05, 10-19, 10-47, 11-01, 11-16, 11-31, 11-45, 11-59, 12-13, 12-27, 12-42, 12-57, 13-11, 13-25, 13-39, 13-53, 14-08, 14-23, 14-37, 14-51, 15-05, 15-27, 15-49, 16-03, 16-17, 16-31, 16-53, 17-15, 17-29, 17-43, 17-57, 18-11, 18-31, 18-55, 19-10, 19-33, 19-58, 20-38, 21-11
|№ 122 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») —
п. Луговой»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»)
|05-00, 13-35, 17-15
|с. Цаца по направлению в п. Луговой
|06-10, 15-10
|с. Цаца по направлению в г. Волгоград
|18-50
|п. Луговой
|06-30, 14-50, 18-30
|№ 115 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») —
р.п. Светлый Яр»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»)
|будние дни:
05-35, 05-45, 06-15,06-15, 06-25, 06-45, 06-55, 07-05, 07-25, 07-35, 07-45, 08-05, 08-15, 08-25, 08-45, 08-55, 09-05, 09-25, 09-35, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55, 13-35, 14-15, 16-00, 16-10, 16-30, 16-40, 16-50, 17-10, 17-20, 17-30, 17-50, 18-00, 18-10, 18-30, 18-40, 18-50, 19-10, 19-20, 19-30, 19-50
выходные дни:
05-35, 06-15, 06-55, 07-35, 08-15, 08-55, 09-35, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55,13-35, 14-15, 16-00,16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20
|р.п. Светлый Яр
|будние дни:
06-15, 06-25, 06-45, 06-55, 07-05, 07-25, 07-35, 07-45, 08-05, 08-15, 08-25, 08-45, 08-55, 09-05, 09-25, 09-35, 09-45, 10-05, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55, 13-35, 14-15, 14-55, 16-40, 16-50, 17-10, 17-20, 17-30, 17-50, 18-00, 18-10, 18-30, 18-40, 18-50, 19-10, 19-20, 19-30, 19-50, 20-00, 20-10, 20-30
выходные дни:
06-15, 06-55, 07-35, 08-15, 08-55, 09-35, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55, 13-35, 14-15, 14-55, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-00
|№ 116 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») —
п. Райгород»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»)
|05-15, 05-55, 06-35, 07-15, 07-55, 08-35, 09-55, 11-55, 13-55,15-00, 15-40, 16-20,17-00, 17-40, 18-20,19-00, 19-40, 20-20
|Р.п. Светлый Яр по направлению в п. Райгород
|05-55, 06-35, 07-15, 07-55, 08-35, 09-05, 10-35, 12-35, 14-35, 15-40, 16-20, 17-00, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40, 20-20, 21-00
|п. Райгород
|06-15, 06-55, 07-35, 08-15, 08-55, 09-35, 10-55, 12-55, 14-55, 16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-00, 20-40, 21-20
|Р.п. Светлый Яр по направлению в г. Волгоград
|06-35, 07-15, 07-55,08-35, 09-15, 09-55, 11-15, 13-15, 15-15, 16-20, 17-00, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40, 20-20, 21-00, 21-40
|№ 104 «г. Волгоград (ВСПКЗ) — п. Солянка»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (ВСПКЗ)
|05-15, 06-20, 08-20, 11-30, 13-00, 16-00, 17-30, 18-30
|п. Солянка
|06-20, 07-29, 09-30, 12-41, 14-10, 17-11, 18-40, 19-40
|№ 118 «г. Волгоград (ДК «Строитель») – п. Пархоменко»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (ДК «Строитель»)
|05-05, 06-40, 12-00, 15-00, 18-10
|п. Пархоменко
|06-30, 08-05, 13-30, 16-30, 19-40
|№ 114 «г. Волгоград (ВСПКЗ) – ст. Чапурники»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (ВСПКЗ)
|06-45, 08-00, 10-00,12-00, 13-30, 15-00, 16-30, 18-00
|ст. Чапурники
|07-20, 08-35, 10-35, 12-35, 14-05, 15-35, 17-05, 18-35
|№ 123 «г. Волжский (30 мкр) – г. Волгоград (ЖДВ)»
|МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»
|г. Волжский (30 мкр)
|05-30, 05-40, 05-50, 06-00, 06-10, 06-20, 06-30, 06-40, 06-50, 07-00, 07-10, 07-20, 15-00, 15-15, 15-30, 15-45, 16-00, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 18-15
|г. Волгоград (ЖДВ)
|06-50, 07-00, 07-10, 07-20, 07-30, 07-40, 07-50, 08-00, 08-15, 08-30, 08-45, 09-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-15, 18-30, 18-45, 19-00, 19-40
|№ 146 «г. Волжский (магазин «Стимул») через р.п. Средняя Ахтуба – г. Волгоград (АВ)»
|МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»
|г. Волжский (магазин «Стимул»)
|05-45, 06-00, 06-30, 07-00, 07-15, 07-30, 14-45, 15-00, 15-50, 16-30, 17-30, 18-00
|г. Волгоград (АВ)
|07-10, 07-25, 07-55, 08-25, 08-40, 08-55, 16-20, 16-35, 17-25, 18-05, 19-05, 19-25
|г. Волгоград – г. Калач-на-Дону (ул. Чекмарева, 20а)
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград
|ежедневно
|г. Калач-на-Дону
|ежедневно
|№ 534 «г. Волгоград (АВ) — п.г.т. Иловля (АС)»
|Простое товарищество «ВАТ Иловля»
|г. Волгоград (АВ)
|09-35, 15-00, 19-00
|п.г.т. Иловля (АС)
|06-40, 11-40, 17-30
|№ 552Т «Волгоград (центральный автовокзал ГУП
«ВОП «Вокзал-Авто») — г. Серафимович (АС)»
|Простое товарищество «ВАТ Серафимович»
|Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»)
|07-00
|г. Серафимович (АС)
|15-00
|№ 650 «г. Михайловка (АВ) — г. Волгоград (АВ)»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Михайловка (АВ)
|05-45, 07-15, 14-30
|г. Волгоград (АВ)
|10-45, 16-50, 19-30
|№ 663 «п. Белые Пруды — г. Волгоград (АВ)»
|ИП Обмачевский А.Н.
|п. Белые Пруды
|05-00
|г. Волгоград (АВ)
|14-30
|№ 755.2.Т «п.г.т. Елань (АС) — г. Волгоград (АВ)»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (АВ)
|13-40
|№ 755А «п.г.т. Елань (АС) — г. Волгоград (АВ)»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|п.г.т. Елань (АС)
|07-00, 08-25
|г. Волгоград (АВ)
|18-00
|№ 843 «р.п. Рудня (АС) — г. Волгоград (АВ) через
г. Михайловка (АВ)»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|р.п. Рудня (АС)
|09-00
|г. Волгоград (АВ)
|12-15
|№ 588 «п.г.т. Елань — г. Волжский (АВ) через
г. Новоанниский»
|ООО «МежАвто»
|п.г.т. Елань
|07-20 через день
|г. Волжский (АВ)
|06-20 через день
|№ 544 «г. Волгоград (АВ) – х.Песковатка»
|Простое товарищество «Авто-Магистраль»
|Волгоград (АВ)
|14-00 (пн, ср, пт)
08-40, 14-00 (сб)
|х.Песковатка
|07-00 (пн, ср, пт)
10-15, 15-40 (сб)
|№ 110 «г. Волжский (ЖДВ) – п. Рахинка»
|ИП Солдатов А.М.
|Волжский (ЖДВ)
|06-00, 08-00,15-00,
17-00
|п. Рахинка
|07-00, 09-00, 16-00,
18-00
|№ 101.1.Т «г. Волжский (ЖДВ) – г. Ленинск (АС)»
№ 101.2.Т «г. Волжский (ЖДВ) – г. Ленинск (АС)»
|ИП Сергеев В.В.
ИП Плужников С.Н.
|Волжский (ЖДВ)
|07-00, 08-30, 09-20, 10-00, 11-20, 12-00, 15-40, 17-30, 14-40, 18-35, 20-10
|г. Ленинск (АС)
|05-40, 06-40, 07-40, 08-40, 10-00, 10-40, 13-20, 14-20, 16-00, 17-00, 18-50
|№ 527 «г. Волгоград (АВ) – г. Урюпинск (АС)»
|ИП Архангельский В.А.
|Урюпинск (ОП)
|16-00
|Волгоград (АВ)
|9-50
|№ 124Т «г. Дубовка (АС) – Волгоград (ТПУ «Северное»)»
|ИП Молоканов С.В.
|Дубовка (АС)
|06-00, 06-30, 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30,15-00, 15-30,16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00
|Волгоград (ТПУ «Северное»)
|7-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00
|№ 735Т «Николаевск (АС) – Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»)»
|ИП Сазонова Е.Г.
|Николаевск (АС)
|7-35, 16-35
|Волгоград (АВ)
|7-50, 16-50
|№ 896 «г. Волгоград (АВ) – с. Валуевка через
с. Старая Полтавка (АС)»
|ИП Атавова Р.В.
|с. Валуевка
|8-00, 14-35
|Волгоград (АВ)
|8-10, 16-00
|№ 876.2.Т «г. Волгоград (АВ) – п. Эльтон через
с. Кайсацкое»
|ИП Зимин А.В.
|Волгоград (АВ)
|8-00
|п. Эльтон
|14-30
|№ 173 «г. Камышин (АС) – г. Петров Вал (АС)»
№ 172Т «г. Камышин (АС) – г. Петров Вал (АС)»
|ИП Майбродский С.В.
ИП Саргсян С.В.
|Камышин (АС)
|07-00, 07-30, 08-00,08-30,09-00, 09-30, 10-00, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00
|Петров Вал
|07-00, 07-30, 08-00,08-30,09-00, 09-30, 10-00, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00
|571 «с/з Привольный – р.п.Светлый Яр ч/з г. Волгоград (АВ «Южный»)»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|с/з Привольный
|08-00 (пн, чт) до р.п. Светлый Яр
08-00 (вс) до АВ «Южный»
15-40 (пн, чт, вс) до АВ «Южный»
|г. Волгоград (АВ «Южный») по направлению р.п. Светлый Яр
|09-33 (пн, чт)
|г. Волгоград (АВ «Южный») по направлению с/з Привольный
|06-10 (пн, чт, вс)
13-50 (пн, чт, вс)
|р.п. Светлый Яр
|13-00 (пн, чт)
|№ 846Э «г. Котельниково (АС) — г. Волгоград (АВ)»
|ООО АП «ГАГАШ»
|г. Котельниково (АС)
|10-00, 16-20
|г. Волгоград (АВ)
|10-00, 16-20
|«г. Краснослободск (ВИР) —
г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)»*
|ИП Авдеев Н.И.
|г. Краснослободск (ВИР)
|05-30, 06-00, 06-30, 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00
|г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)**
|06-15, 06-45, 07-15, 07-45, 08-15, 08-45, 09-15, 09-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-45, 13-45, 14-45, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-15, 19-45, 20-15, 20-45
|№ 117 «г. Волжский (ЖДВ) – с. Верхнепогромное»
|МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»
|г. Волжский (ЖДВ)
|05-40, 07-25, 18-10
|с. Верхнепогромное
|06-30, 08-15, 19-10
|«п. Вторая Пятилетка — г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)»*
|ИП Корольков А.В.
|п. Вторая Пятилетка
|05-20, 05-40, 06-00,06-20, 06-40, 07-00,07-20, 07-40, 08-00,08-20, 08-40, 09-00,09-20, 09-40, 10-00,10-20, 10-40, 11-00,11-20, 14-00, 14-20,14-40, 15-00, 15-20,15-40, 16-00, 16-20,16-40, 17-00, 17-20,17-40, 18-00, 18-20,18-40, 19-00, 19-20
|г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)**
|06-00, 06-20, 06-40,07-00, 07-20, 07-40,08-00, 08-20, 08-40,09-00, 09-20, 09-40,10-00, 10-20, 10-40,11-00, 11-20, 11-40,12-00, 14-40, 15-00,15-20, 15-40, 16-00,16-20, 16-40, 17-00,17-20, 17-40, 18-00,18-20, 18-40, 19-00,19-20, 19-40, 20-00
|№ 744Т «г. Жирновск (АС) – Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»)»
|ООО «ТК Транзит»
|Жирновск (АВ)
|00-30, 06-00
|Волгоград (АВ)
|13-40, 15-30
|№ 652 «п. Пронин – г. Волгоград (АВ)»
|ИП Баринов П.Н.
|п. Пронин
|05-50
|г. Волгоград (АВ)
|17-35
|№ 664.1.Т «г. Волгоград (АВ) – ст. Кумылженская (АС)»
|ООО «ГАЗ»
|г. Волгоград (АВ)
|12-45 (ежедневно кроме пн, вс)
|ст. Кумылженская (АС)
|06-40(ежедневно кроме пн, вс)
|№ 685 «г. Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто») – г. Калач-на-Дону (Автостанция, ул. Пархоменко, 2)»
|ИП Жалнин Д.Е.
|г. Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»)
|08-00, 12-00, 16-00,
20-00
|г. Калач-на-Дону (Автостанция, ул. Пархоменко, 2)
|06-00, 10-00, 14-00,
18-00
|№ 111 «г. Волжский (ЖДВ) – п. Калинина»
|МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»
|г. Волжский (ЖДВ)
|05-45, 17-00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)
|п. Калинина
|07-00, 18-25 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)
|№ 112 «г. Волжский (ЖДВ) – п. Чапаевец»
|МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»
|г. Волжский (ЖДВ)
|5-40, 8-30, 16-40
|п. Чапаевец
|7-00, 9-50, 18-10
|№ 113.Т «г. Волжский (ЖДВ) – п. Суходол»
|ООО «АТП Волжский»
|г.Волжский (ЖДВ)
|07-00, 09-00, 16-00,
18-00
|п. Суходол
|06-00, 08-00, 17-00,
19-00
|№ 105 «г. Волгоград (ВГТЗ) — п. Орловка»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Волгоград (ВГТЗ)
|05-47, 06-47, 07-47, 09-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-45, 14-45, 15-45, 16-45, 18-46, 19-46, 20-46, 21-46
|п. Орловка
|06-15, 07-15, 08-15, 10-08, 11-08, 12-08, 13-08, 14-13, 15-13, 16-13, 17-13, 19-14, 20-14, 21-14, 22-14
|№ 116.Т «г. Волжский (ЖДВ) – х. Клетский»
|ООО «Алеко и К»
|г. Волжский (ЖДВ)
|05-50, 15-50
|х. Клетский
|06-50, 16-50
|№ 122.Т «г. Волжский (ЖДВ) –
г. Краснослободск (Пристань)»
|Простое товарищество «Слобода»
|г. Волжский (ЖДВ)
|06-15, 06-35, 06-55,07-35, 07-55, 08-15,15-35, 15-55, 16-15, 16-55, 17-15, 17-35
|г. Краснослободск (Пристань)
|06-15, 06-35, 06-55,07-35, 07-55, 08-15,15-35, 15-55, 16-15,16-55, 17-15, 17-35
|№ 615 «г. Камышин (АС) – г. Волгоград (АВ)»
|ИП Рыльцев В.М.
|г. Камышин (АС)
|06-00
|г. Волгоград (АВ)»
|13-25
|№ 613.2.Т «г. Волгоград (ЦАВ) — г. Камышин (ГУП «ВОП «Вокзал-Авто)»
|ИП Денисов С.М.
|г. Волгоград (ЦАВ)
|09-00
|г. Камышин (АС «Ной»)
|15-00
|№ 102 «г. Волжский (ЖДВ) – с. Заплавное»
|ООО «Алеко и К»
|г. Волжский (ЖДВ)
|05-50, 06-50, 07-50, 08-50, 16-50, 17-50
|с. Заплавное
|05-50, 06-50, 07-50, 08-50, 15-50, 16-50, 17-50
|№ 102.1.Т «г. Волжский (пл. Строителей) –
с. Заплавное (АТС)»
|И.П. Неверов В.М.
|г. Волжский (пл. Строителей)
|07-00, 09-00, 17-25, 19-30
|с. Заплавное (АТС)
|06-00, 08-00, 16-25, 18-25
|№ 102.2.Т «г. Волжский (пл. Строителей) –
с. Заплавное (АТС)»
|ИП Алиева С.Н.
|г. Волжский (пл. Строителей)
|06-30, 07-25, 08-30, 09-25, 17-00, 17-55, 19-10, 19-55
|с. Заплавное (АТС)
|05-30, 06-25, 07-30, 08-25, 16-00, 16-55, 18-00, 18-55
|№ 766 «г. Новоаннинский (АС) — х. Исакиевский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Новоаннинский (АС)
|05-50, 12-00 (пт)
|х. Исакиевский
|08-05, 14-25 (пт)
|№ 761 «г. Новоаннинский (АС) – п. Рябовский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Новоаннинский (АС)
|05-45, 12-15 (пн, вс)
05-15, 12-15 (вт, пт)
|х. Рябовский
|08-10, 14-50 (пн, вс)
07-35, 15-25 (вт, пт)
|№ 627.2.Т «г. Фролово (АС) — г. Волгоград (АВ)»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Фролово (АС)
|06-00, 11-00, 14-00, 18-00
|г. Волгоград (АВ)
|07-00, 09-00, 14-00, 17-00
|№ 627.1.Т «г. Фролово (АС) — г. Волгоград (АВ)»
|ООО «СТО»
|г. Фролово (АС)
|09-00, 16-30
|г. Волгоград (АВ)
|11-40, 20-00
|№ 570.1.Т «г. Волгоград (АВ) –
ст. Клетская (ул. Лунучарского)»
|ИП Сазонова Е.Г.
|г. Волгоград (АВ)
|16-00
|ст. Клетская (ул. Лунучарского)
|05-00
|№ 570.2.Т «г. Волгоград (АВ) –
ст. Клетская (ул. Лунучарского)»
|ИП Желтухин В.Н.
|г. Волгоград (АВ)
|04-30
|ст. Клетская (ул. Лунучарского)
|13-30
|№ 577 «г. Волжский (АВ) – п. Луговая Пролейка»
|ИП Кравцова Т.И.
|г. Волжский (АВ) до
п. Приморск
|08-00, 16-30
|п. Приморск
|09-20, 18-30
|п. Луговая Пролейка
|07-10
|Г Волжский (АВ) до
п. Луговая Пролейка
|17-30
|№ 553 «г. Волгоград (АВ) — ст. Трехостровская»
|Простое товарищество «Легальный перевозчик»
|г. Волгоград (АВ)
|05-40, 15-40
|ст. Трехостровская
|07-50, 18-25
|№ 133 «г. Волгоград (АВ) – п. Западновка»
|Простое товарищество «Легальный перевозчик»
|г. Волгоград (АВ)
|08-00, 16-30
|п. Западновка
|06-30, 15-00
|№ 114 «г. Волгоград (АВ) – п. Самофаловка»
|ООО «ДИММАШ»
|г. Волгоград (АВ)
|10-20, 16-00
|п. Самофаловка
|07-40, 13-00
|№ 152Т «г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина) –
х. Тумак (Среднеахтубинский район)»*
|ИП Власкин А.Н.
|г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)**
|07-10, 10-30, 13-40, 16-45
|х. Тумак (Среднеахтубинский район)
|05-30, 08-40, 12-10, 15-15
|№ 156Т «г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина) –
х. Клетский (Среднеахтубинский район)»*
|ИП Холодов Н.В.
|г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)**
|06-40, 08-00, 08-50, 09-50, 16-55, 17-55, 19-00, 20-00
|х. Клетский (Среднеахтубинский район)
|05-50, 07-10, 08-00,09-00, 16-05, 17-05, 18-10, 19-10
|№ 101 «г. Урюпинск (АС) – ст-ца Добринская»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-15, 07-45, 16-15, 17-40 (ежедневно, кроме сб, вс)
|ст-ца Добринская
|06-55, 08-25, 16-55,18-20 (ежедневно, кроме сб, вс)
|№ 102 «г. Урюпинск (АС) – ст-ца Тепикинская»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-30, 14-00 (пн, чт)
|ст-ца Тепикинская
|07-30, 15-00 (пн, чт)
|№ 103 «г. Урюпинск (АС) — х. Красный»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-25, 13-00 (ср, пт)
|х. Красный
|07-30, 14-05 (ср, пт)
|№ 104 «г. Урюпинск (АС) — х. Белогорский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-30, 14-30 (чт)
|х. Красный
|08-00, 16-00 (чт)
|№ 109 «г. Урюпинск (ДК) — х. Попов»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (ДК)
|07-00, 08-00, 09-00 (ежедневно, кроме сб, вс)
|х. Попов
|07-25, 08-25, 09-25 (ежедневно, кроме сб, вс)
|№ 113 «г. Урюпинск (АС) — х. Большинский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-15, 15-00 (по средам до х. Вишняковский
по четвергам до х. Большинский)
|х. Вишняковский в сторону
х. Большинский
|07-15, 16-00 (чт)
|х. Вишняковский в сторону
г. Урюпинск
|07-15, 16-00 (ср)
08-01, 16-46 (чт)
|х. Большинский
|07-40, 16-25 (чт)
|№ 114 «г. Урюпинск (АС) — х. Бугровский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-30, 15-00 (ср, пт)
|х. Бугровский
|08-20, 16-55 (ср, пт)
|№ 117 «г. Урюпинск (АС) — 4-ое отд. п. Искра»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-30, 15-05 (вт, пт)
|4-ое отд. п. Искра
|07-50, 16-55 (вт, пт)
|№ 119 «г. Урюпинск (АС) — х. Долгий»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-25, 15-00 (пн, ср)
|х. Долгий
|08-00, 16-30 (пн, ср)
|№ 676 «г. Урюпинск (АС) — ст. Калмык»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-00, 15-10 (вт)
|ст. Калмык
|07-30, 16-40 (вт)
|№ 677 «г. Урюпинск (АС) — х. Беспаловский»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Урюпинск (АС)
|06-00, 14-50 (вт, пт)
|х. Беспаловский
|07-20, 16-10 (вт, пт)
|№ 104 «г. Камышин (АС) — с. Соломатино»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Камышин (АС)
|05-40 (ежедневно)
13-00, 18-00 (будние дни)
14-30 (выходные дни)
|с. Соломатино
|06-50 (ежедневно)
14-10, 19-10 (будние дни)
15-40 (выходные дни)
|№ 108 «г. Камышин (АС) — х. Ионов»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Камышин (АС)
|06-05, 14-30, 18-00 (ежедневно)
12-00 (будние дни)
|х. Ионов
|06-45, 15-10, 18-40 (ежедневно)
12-40 (будние дни)
|№ 110 «г. Камышин (АС) — с. Таловка»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Камышин (АС)
|05-40 (ежедневно)
13-00, 16-00 (будние дни)
14-30 (выходные дни)
|с. Таловка
|06-45 (ежедневно)
14-05, 17-05 (будние дни)
15-35 (выходные дни)
|№ 101 № «г. Камышин (АС) — с. Ельшанка»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Камышин (АС)
|06-15, 14-30, 18-05
|с. Ельшанка
|07-05, 15-20, 18-55
|№ 629 «Фролово (АС) – ст-ца Малодельская»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|Фролово (АС)
|06-00, 15-00
|ст-ца Малодельская
|07-30, 16-30
|№ 104 «г. Фролово (АС) – х. Падок»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Фролово (АС)
|05-50, 14-20, 17-30
|х. Падок
|07-00, 15-30, 18-40
|№ 105 «г. Фролово (АС) – х. Амелино»
|ГУП ВО «Волгоградавтотранс»
|г. Фролово (АС)
|05-50,13-40,17-30
|х. Амелино
|06-50,14-40,18-30
|№ 218.2.Т «г. Волжский (Химволокно) –
р.п. Средняя Ахтуба (ул. Воровского)
|ИП Востриков А.В.
|г. Волжский (Химволокно)
|06-55, 07-01, 07-07, 07-13, 07-19, 07-25, 16-05, 16-11, 16-17,16-23, 16-29, 16-35,17-55, 18-01, 18-07,18-13, 18-19, 18-25
|р.п. Средняя Ахтуба (ул. Воровского)
|06-00, 06-06, 06-12, 06-18, 06-24, 06-30,07-50, 07-56, 08-02, 08-08, 08-14, 08-20, 17-00, 17-06, 17-12, 17-18, 17-24, 17-30
|№ 104.Т «г. Волжский (ЖДВ) – х. Старенький»
|Простое товарищество «Пойма авто»
|г. Волжский (ЖДВ)
|06-10, 06-30, 07-30, 08-40, 09-00, 16-50, 17-20, 18-00, 19-45
|х. Старенький
|06-15, 07-25, 07-45, 08-45, 16-05, 16-45, 18-05, 18-35, 19-10
|№ 105.Т «г. Камышин (АС) – с. Антиповка»
|ИП Ляльченко В.С.
|г. Камышин (АС)
|13-00
|с. Антиповка
|08-00
* Маршрут обслуживается автобусами среднего класса;
** Начальный (конечный) остановочный пункт без отстоя транспортных средств.