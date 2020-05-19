В регионе начали постепенно выводить на маршруты межпоселковые автобусы. По ряду маршрутов автобусы возобновили свою работу уже с 14 мая. По прежнему расписанию начали курсировать автобусы следующих маршрутов: №№ 103, 130, 122, 115, 116, 104, 118, 114.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, особый порядок регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам внутреннего водного транспорта и перевозок пассажиров и багажа по заказу между муниципальными образованиями, а также перевозок пассажиров и багажа поездами пригородного сообщения был установлен на период с 14 по 31 мая 2020 года. С расписанием можно ознакомиться ниже.

Наименование остановочного пункта Время отправления Наименование перевозчика № 113 «г. Волгоград (АВ) — п. Варламовский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (АВ) 06-20, 14-00, 18-20 р.п. Городище по направлению в п. Варламовский 06-45, 14-25, 18-45 п. Варламовский 07-50, 15-40, 20-00 р.п. Городище по направлению в Волгоград 08-40, 16-10, 20-50 № 113″г. Волгоград (Рынок ТЗР) – п. Ерзовка —

п. Каменный» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (Рынок ТЗР) 06-20к, 06-40к, 07-00, 07-20к, 07-50к, 08-20к, 09-00, 09-20к, 09-50к, 10-20к, 11-20к, 12-20к, 13-30к, 14-30к, 15-00, 15-30к, 16-00к, 16-30к, 17-00, 17-30к, 18-00к, 18-30к, 19-00, 19-30к Р.п. Ерзовка по направлению в г. Волгоград 05-50, 06-20, 06-50, 07-20, 07-50, 08-20, 08-50, 09-20, 09-50, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 16-20, 16-40, 17-20, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 20-00, 20-20 п. Каменный 06-05, 08-05, 10-05, 16-05, 18-05, 20-05 № 119 «г. Волгоград (АВ) — п. Кузьмичи-2» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (АВ) 06-00, 06-35к, 06-55к, 07-15к, 07-35, 07-55, 08-15к, 08-35к, 08-55к, 09-35, 10-25к, 11-00, 11-45к, 13-05к, 14-00, 14-25к, 15-20к, 15-40к, 16-00, 16-20к, 16-40к, 17-00к, 17-30к, 18-00, 18-40к, 19-00к, 19-30к, 20-10 р.п. Городище по направлению в п. Кузьмичи 06-25, 08-00, 11-25,14-25, 16-25, 18-25 п. Кузьмичи-2 06-35, 06-55, 08-35, 10-00, 11-00, 12-30, 15-00, 17-00, 19-00, 21-10 р.п. Городище по направлению в Волгоград 06-00к, 06-20к, 06-40к, 07-00, 07-20, 07-40к, 08-00, 08-20, 09-00,

09-20к, 09-40к, 10-00к, 10-25, 11-00к, 11-25, 12-20к, 12-55, 13-40к, 15-00к, 15-25, 15-55к, 16-15к, 16-55к,17-25, 17-55к, 18-15к, 18-45к, 19-25, 19-45к, 20-05к, 20-35к, 21-35 № 125А «г. Волгоград (АВ) — с. Карповка» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (АВ) 05-05 (от «5-ый уч-к ВПЭЛС»), 15-00, 18-00 с. Карповка 06-00, 16-10, 19-10 № 103 «г. Волгоград (АК-1208) — с. Ивановка» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (АК-1208) 04-50, 05-05, 05-20, 05-40, 05-55, 06-10,06-25, 06-40, 06-55, 07-10, 07-25, 07-45, 08-00, 08-15, 08-30, 08-45, 09-00, 09-15, 09-30, 09-45, 10-00, 10-15, 10-30, 10-45, 11-00, 11-15, 11-30, 11-50, 12-05, 12-20, 12-35, 12-50, 13-05, 13-20, 13-35, 13-55, 14-20, 14-35, 14-55, 15-10, 15-25, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-05, 18-30, 18-55, 19-20, 19-45, 20-10, 20-35, 21-00 с. Ивановка 06-00, 06-15, 6-30, 06-50, 07-05, 07-20, 07-35, 07-50, 08-05, 08-20, 08-35, 08-55, 09-10, 09-25, 09-40, 09-55, 10-10, 10-25, 10-40, 10-55, 11-10, 11-25, 11-40, 11-55, 12-10, 12-25, 12-40, 13-00, 13-15, 13-30, 13-45, 14-00, 14-15, 14-30, 14-45, 15-05, 15-30, 15-45, 16-05, 16-20, 16-35, 16-50, 17-10, 17-30, 17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 19-15, 19-40, 20-05, 20-30, 20-55, 21-20, 21-45, 22-10 № 130 «г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») –

дачи Химик» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») 05-40, 05-55, 06-07, 06-21, 06-35, 06-58, 07-12, 07-26, 07-40, 07-56, 08-10, 08-24, 08-38, 08-52, 09-07, 09-22, 09-36, 10-04, 10-18, 10-33, 10-48, 11-02, 11-16, 11-30,11-44, 11-59, 12-14,12-28, 12-42, 12-56, 13-10, 13-25, 13-40, 13-54, 14-08, 14-22, 14-44, 15-06, 15-20, 15-34, 15-48, 16-10, 16-32, 16-46, 17-00, 17-14, 17-28, 17-48, 18-12, 18-28, 18-47, 19-15, 19-55, 20-30 дачи Химик 06-15, 06-37, 06-49, 07-03, 07-15, 07-38, 07-53, 08-06, 08-22, 08-37, 08-53, 09-07, 09-21, 09-35, 09-50, 10-05, 10-19, 10-47, 11-01, 11-16, 11-31, 11-45, 11-59, 12-13, 12-27, 12-42, 12-57, 13-11, 13-25, 13-39, 13-53, 14-08, 14-23, 14-37, 14-51, 15-05, 15-27, 15-49, 16-03, 16-17, 16-31, 16-53, 17-15, 17-29, 17-43, 17-57, 18-11, 18-31, 18-55, 19-10, 19-33, 19-58, 20-38, 21-11 № 122 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») —

п. Луговой» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») 05-00, 13-35, 17-15 с. Цаца по направлению в п. Луговой 06-10, 15-10 с. Цаца по направлению в г. Волгоград 18-50 п. Луговой 06-30, 14-50, 18-30 № 115 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») —

р.п. Светлый Яр» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») будние дни: 05-35, 05-45, 06-15,06-15, 06-25, 06-45, 06-55, 07-05, 07-25, 07-35, 07-45, 08-05, 08-15, 08-25, 08-45, 08-55, 09-05, 09-25, 09-35, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55, 13-35, 14-15, 16-00, 16-10, 16-30, 16-40, 16-50, 17-10, 17-20, 17-30, 17-50, 18-00, 18-10, 18-30, 18-40, 18-50, 19-10, 19-20, 19-30, 19-50 выходные дни: 05-35, 06-15, 06-55, 07-35, 08-15, 08-55, 09-35, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55,13-35, 14-15, 16-00,16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20 р.п. Светлый Яр будние дни: 06-15, 06-25, 06-45, 06-55, 07-05, 07-25, 07-35, 07-45, 08-05, 08-15, 08-25, 08-45, 08-55, 09-05, 09-25, 09-35, 09-45, 10-05, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55, 13-35, 14-15, 14-55, 16-40, 16-50, 17-10, 17-20, 17-30, 17-50, 18-00, 18-10, 18-30, 18-40, 18-50, 19-10, 19-20, 19-30, 19-50, 20-00, 20-10, 20-30 выходные дни: 06-15, 06-55, 07-35, 08-15, 08-55, 09-35, 10-15, 10-55, 11-35, 12-15, 12-55, 13-35, 14-15, 14-55, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-00 № 116 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») —

п. Райгород» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») 05-15, 05-55, 06-35, 07-15, 07-55, 08-35, 09-55, 11-55, 13-55,15-00, 15-40, 16-20,17-00, 17-40, 18-20,19-00, 19-40, 20-20 Р.п. Светлый Яр по направлению в п. Райгород 05-55, 06-35, 07-15, 07-55, 08-35, 09-05, 10-35, 12-35, 14-35, 15-40, 16-20, 17-00, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40, 20-20, 21-00 п. Райгород 06-15, 06-55, 07-35, 08-15, 08-55, 09-35, 10-55, 12-55, 14-55, 16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-00, 20-40, 21-20 Р.п. Светлый Яр по направлению в г. Волгоград 06-35, 07-15, 07-55,08-35, 09-15, 09-55, 11-15, 13-15, 15-15, 16-20, 17-00, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40, 20-20, 21-00, 21-40 № 104 «г. Волгоград (ВСПКЗ) — п. Солянка» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (ВСПКЗ) 05-15, 06-20, 08-20, 11-30, 13-00, 16-00, 17-30, 18-30 п. Солянка 06-20, 07-29, 09-30, 12-41, 14-10, 17-11, 18-40, 19-40 № 118 «г. Волгоград (ДК «Строитель») – п. Пархоменко» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (ДК «Строитель») 05-05, 06-40, 12-00, 15-00, 18-10 п. Пархоменко 06-30, 08-05, 13-30, 16-30, 19-40 № 114 «г. Волгоград (ВСПКЗ) – ст. Чапурники» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (ВСПКЗ) 06-45, 08-00, 10-00,12-00, 13-30, 15-00, 16-30, 18-00 ст. Чапурники 07-20, 08-35, 10-35, 12-35, 14-05, 15-35, 17-05, 18-35 № 123 «г. Волжский (30 мкр) – г. Волгоград (ЖДВ)» МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» г. Волжский (30 мкр) 05-30, 05-40, 05-50, 06-00, 06-10, 06-20, 06-30, 06-40, 06-50, 07-00, 07-10, 07-20, 15-00, 15-15, 15-30, 15-45, 16-00, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 18-15 г. Волгоград (ЖДВ) 06-50, 07-00, 07-10, 07-20, 07-30, 07-40, 07-50, 08-00, 08-15, 08-30, 08-45, 09-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-15, 18-30, 18-45, 19-00, 19-40 № 146 «г. Волжский (магазин «Стимул») через р.п. Средняя Ахтуба – г. Волгоград (АВ)» МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» г. Волжский (магазин «Стимул») 05-45, 06-00, 06-30, 07-00, 07-15, 07-30, 14-45, 15-00, 15-50, 16-30, 17-30, 18-00 г. Волгоград (АВ) 07-10, 07-25, 07-55, 08-25, 08-40, 08-55, 16-20, 16-35, 17-25, 18-05, 19-05, 19-25 г. Волгоград – г. Калач-на-Дону (ул. Чекмарева, 20а) ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград ежедневно г. Калач-на-Дону ежедневно № 534 «г. Волгоград (АВ) — п.г.т. Иловля (АС)» Простое товарищество «ВАТ Иловля» г. Волгоград (АВ) 09-35, 15-00, 19-00 п.г.т. Иловля (АС) 06-40, 11-40, 17-30 № 552Т «Волгоград (центральный автовокзал ГУП

«ВОП «Вокзал-Авто») — г. Серафимович (АС)» Простое товарищество «ВАТ Серафимович» Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто») 07-00 г. Серафимович (АС) 15-00 № 650 «г. Михайловка (АВ) — г. Волгоград (АВ)» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Михайловка (АВ) 05-45, 07-15, 14-30 г. Волгоград (АВ) 10-45, 16-50, 19-30 № 663 «п. Белые Пруды — г. Волгоград (АВ)» ИП Обмачевский А.Н. п. Белые Пруды 05-00 г. Волгоград (АВ) 14-30 № 755.2.Т «п.г.т. Елань (АС) — г. Волгоград (АВ)» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (АВ) 13-40 № 755А «п.г.т. Елань (АС) — г. Волгоград (АВ)» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» п.г.т. Елань (АС) 07-00, 08-25 г. Волгоград (АВ) 18-00 № 843 «р.п. Рудня (АС) — г. Волгоград (АВ) через

г. Михайловка (АВ)» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» р.п. Рудня (АС) 09-00 г. Волгоград (АВ) 12-15 № 588 «п.г.т. Елань — г. Волжский (АВ) через

г. Новоанниский» ООО «МежАвто» п.г.т. Елань 07-20 через день г. Волжский (АВ) 06-20 через день № 544 «г. Волгоград (АВ) – х.Песковатка» Простое товарищество «Авто-Магистраль» Волгоград (АВ) 14-00 (пн, ср, пт) 08-40, 14-00 (сб) х.Песковатка 07-00 (пн, ср, пт) 10-15, 15-40 (сб) № 110 «г. Волжский (ЖДВ) – п. Рахинка» ИП Солдатов А.М. Волжский (ЖДВ) 06-00, 08-00,15-00,

17-00 п. Рахинка 07-00, 09-00, 16-00,

18-00 № 101.1.Т «г. Волжский (ЖДВ) – г. Ленинск (АС)» № 101.2.Т «г. Волжский (ЖДВ) – г. Ленинск (АС)» ИП Сергеев В.В. ИП Плужников С.Н. Волжский (ЖДВ) 07-00, 08-30, 09-20, 10-00, 11-20, 12-00, 15-40, 17-30, 14-40, 18-35, 20-10 г. Ленинск (АС) 05-40, 06-40, 07-40, 08-40, 10-00, 10-40, 13-20, 14-20, 16-00, 17-00, 18-50 № 527 «г. Волгоград (АВ) – г. Урюпинск (АС)» ИП Архангельский В.А. Урюпинск (ОП) 16-00 Волгоград (АВ) 9-50 № 124Т «г. Дубовка (АС) – Волгоград (ТПУ «Северное»)» ИП Молоканов С.В. Дубовка (АС) 06-00, 06-30, 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30,15-00, 15-30,16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00 Волгоград (ТПУ «Северное») 7-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00 № 735Т «Николаевск (АС) – Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»)» ИП Сазонова Е.Г. Николаевск (АС) 7-35, 16-35 Волгоград (АВ) 7-50, 16-50 № 896 «г. Волгоград (АВ) – с. Валуевка через

с. Старая Полтавка (АС)» ИП Атавова Р.В. с. Валуевка 8-00, 14-35 Волгоград (АВ) 8-10, 16-00 № 876.2.Т «г. Волгоград (АВ) – п. Эльтон через

с. Кайсацкое» ИП Зимин А.В. Волгоград (АВ) 8-00 п. Эльтон 14-30 № 173 «г. Камышин (АС) – г. Петров Вал (АС)» № 172Т «г. Камышин (АС) – г. Петров Вал (АС)» ИП Майбродский С.В. ИП Саргсян С.В. Камышин (АС) 07-00, 07-30, 08-00,08-30,09-00, 09-30, 10-00, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00 Петров Вал 07-00, 07-30, 08-00,08-30,09-00, 09-30, 10-00, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00 571 «с/з Привольный – р.п.Светлый Яр ч/з г. Волгоград (АВ «Южный»)» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» с/з Привольный 08-00 (пн, чт) до р.п. Светлый Яр 08-00 (вс) до АВ «Южный» 15-40 (пн, чт, вс) до АВ «Южный» г. Волгоград (АВ «Южный») по направлению р.п. Светлый Яр 09-33 (пн, чт) г. Волгоград (АВ «Южный») по направлению с/з Привольный 06-10 (пн, чт, вс) 13-50 (пн, чт, вс) р.п. Светлый Яр 13-00 (пн, чт) № 846Э «г. Котельниково (АС) — г. Волгоград (АВ)» ООО АП «ГАГАШ» г. Котельниково (АС) 10-00, 16-20 г. Волгоград (АВ) 10-00, 16-20 «г. Краснослободск (ВИР) —

г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)»* ИП Авдеев Н.И. г. Краснослободск (ВИР) 05-30, 06-00, 06-30, 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00 г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)** 06-15, 06-45, 07-15, 07-45, 08-15, 08-45, 09-15, 09-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-45, 13-45, 14-45, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-15, 19-45, 20-15, 20-45 № 117 «г. Волжский (ЖДВ) – с. Верхнепогромное» МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» г. Волжский (ЖДВ) 05-40, 07-25, 18-10 с. Верхнепогромное 06-30, 08-15, 19-10 «п. Вторая Пятилетка — г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)»* ИП Корольков А.В. п. Вторая Пятилетка 05-20, 05-40, 06-00,06-20, 06-40, 07-00,07-20, 07-40, 08-00,08-20, 08-40, 09-00,09-20, 09-40, 10-00,10-20, 10-40, 11-00,11-20, 14-00, 14-20,14-40, 15-00, 15-20,15-40, 16-00, 16-20,16-40, 17-00, 17-20,17-40, 18-00, 18-20,18-40, 19-00, 19-20 г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)** 06-00, 06-20, 06-40,07-00, 07-20, 07-40,08-00, 08-20, 08-40,09-00, 09-20, 09-40,10-00, 10-20, 10-40,11-00, 11-20, 11-40,12-00, 14-40, 15-00,15-20, 15-40, 16-00,16-20, 16-40, 17-00,17-20, 17-40, 18-00,18-20, 18-40, 19-00,19-20, 19-40, 20-00 № 744Т «г. Жирновск (АС) – Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»)» ООО «ТК Транзит» Жирновск (АВ) 00-30, 06-00 Волгоград (АВ) 13-40, 15-30 № 652 «п. Пронин – г. Волгоград (АВ)» ИП Баринов П.Н. п. Пронин 05-50 г. Волгоград (АВ) 17-35 № 664.1.Т «г. Волгоград (АВ) – ст. Кумылженская (АС)» ООО «ГАЗ» г. Волгоград (АВ) 12-45 (ежедневно кроме пн, вс) ст. Кумылженская (АС) 06-40(ежедневно кроме пн, вс) № 685 «г. Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто») – г. Калач-на-Дону (Автостанция, ул. Пархоменко, 2)» ИП Жалнин Д.Е. г. Волгоград (центральный автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто») 08-00, 12-00, 16-00, 20-00 г. Калач-на-Дону (Автостанция, ул. Пархоменко, 2) 06-00, 10-00, 14-00, 18-00 № 111 «г. Волжский (ЖДВ) – п. Калинина» МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» г. Волжский (ЖДВ) 05-45, 17-00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней) п. Калинина 07-00, 18-25 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней) № 112 «г. Волжский (ЖДВ) – п. Чапаевец» МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» г. Волжский (ЖДВ) 5-40, 8-30, 16-40 п. Чапаевец 7-00, 9-50, 18-10 № 113.Т «г. Волжский (ЖДВ) – п. Суходол» ООО «АТП Волжский» г.Волжский (ЖДВ) 07-00, 09-00, 16-00,

18-00 п. Суходол 06-00, 08-00, 17-00,

19-00 № 105 «г. Волгоград (ВГТЗ) — п. Орловка» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Волгоград (ВГТЗ) 05-47, 06-47, 07-47, 09-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-45, 14-45, 15-45, 16-45, 18-46, 19-46, 20-46, 21-46 п. Орловка 06-15, 07-15, 08-15, 10-08, 11-08, 12-08, 13-08, 14-13, 15-13, 16-13, 17-13, 19-14, 20-14, 21-14, 22-14 № 116.Т «г. Волжский (ЖДВ) – х. Клетский» ООО «Алеко и К» г. Волжский (ЖДВ) 05-50, 15-50 х. Клетский 06-50, 16-50 № 122.Т «г. Волжский (ЖДВ) –

г. Краснослободск (Пристань)» Простое товарищество «Слобода» г. Волжский (ЖДВ) 06-15, 06-35, 06-55,07-35, 07-55, 08-15,15-35, 15-55, 16-15, 16-55, 17-15, 17-35 г. Краснослободск (Пристань) 06-15, 06-35, 06-55,07-35, 07-55, 08-15,15-35, 15-55, 16-15,16-55, 17-15, 17-35 № 615 «г. Камышин (АС) – г. Волгоград (АВ)» ИП Рыльцев В.М. г. Камышин (АС) 06-00 г. Волгоград (АВ)» 13-25 № 613.2.Т «г. Волгоград (ЦАВ) — г. Камышин (ГУП «ВОП «Вокзал-Авто)» ИП Денисов С.М. г. Волгоград (ЦАВ) 09-00 г. Камышин (АС «Ной») 15-00 № 102 «г. Волжский (ЖДВ) – с. Заплавное» ООО «Алеко и К» г. Волжский (ЖДВ) 05-50, 06-50, 07-50, 08-50, 16-50, 17-50 с. Заплавное 05-50, 06-50, 07-50, 08-50, 15-50, 16-50, 17-50 № 102.1.Т «г. Волжский (пл. Строителей) – с. Заплавное (АТС)» И.П. Неверов В.М. г. Волжский (пл. Строителей) 07-00, 09-00, 17-25, 19-30 с. Заплавное (АТС) 06-00, 08-00, 16-25, 18-25 № 102.2.Т «г. Волжский (пл. Строителей) – с. Заплавное (АТС)» ИП Алиева С.Н. г. Волжский (пл. Строителей) 06-30, 07-25, 08-30, 09-25, 17-00, 17-55, 19-10, 19-55 с. Заплавное (АТС) 05-30, 06-25, 07-30, 08-25, 16-00, 16-55, 18-00, 18-55 № 766 «г. Новоаннинский (АС) — х. Исакиевский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Новоаннинский (АС) 05-50, 12-00 (пт) х. Исакиевский 08-05, 14-25 (пт) № 761 «г. Новоаннинский (АС) – п. Рябовский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Новоаннинский (АС) 05-45, 12-15 (пн, вс) 05-15, 12-15 (вт, пт) х. Рябовский 08-10, 14-50 (пн, вс) 07-35, 15-25 (вт, пт) № 627.2.Т «г. Фролово (АС) — г. Волгоград (АВ)» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Фролово (АС) 06-00, 11-00, 14-00, 18-00 г. Волгоград (АВ) 07-00, 09-00, 14-00, 17-00 № 627.1.Т «г. Фролово (АС) — г. Волгоград (АВ)» ООО «СТО» г. Фролово (АС) 09-00, 16-30 г. Волгоград (АВ) 11-40, 20-00 № 570.1.Т «г. Волгоград (АВ) –

ст. Клетская (ул. Лунучарского)» ИП Сазонова Е.Г. г. Волгоград (АВ) 16-00 ст. Клетская (ул. Лунучарского) 05-00 № 570.2.Т «г. Волгоград (АВ) –

ст. Клетская (ул. Лунучарского)» ИП Желтухин В.Н. г. Волгоград (АВ) 04-30 ст. Клетская (ул. Лунучарского) 13-30 № 577 «г. Волжский (АВ) – п. Луговая Пролейка» ИП Кравцова Т.И. г. Волжский (АВ) до п. Приморск 08-00, 16-30 п. Приморск 09-20, 18-30 п. Луговая Пролейка 07-10 Г Волжский (АВ) до п. Луговая Пролейка 17-30 № 553 «г. Волгоград (АВ) — ст. Трехостровская» Простое товарищество «Легальный перевозчик» г. Волгоград (АВ) 05-40, 15-40 ст. Трехостровская 07-50, 18-25 № 133 «г. Волгоград (АВ) – п. Западновка» Простое товарищество «Легальный перевозчик» г. Волгоград (АВ) 08-00, 16-30 п. Западновка 06-30, 15-00 № 114 «г. Волгоград (АВ) – п. Самофаловка» ООО «ДИММАШ» г. Волгоград (АВ) 10-20, 16-00 п. Самофаловка 07-40, 13-00 № 152Т «г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина) –

х. Тумак (Среднеахтубинский район)»* ИП Власкин А.Н. г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)** 07-10, 10-30, 13-40, 16-45 х. Тумак (Среднеахтубинский район) 05-30, 08-40, 12-10, 15-15 № 156Т «г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина) –

х. Клетский (Среднеахтубинский район)»* ИП Холодов Н.В. г. Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)** 06-40, 08-00, 08-50, 09-50, 16-55, 17-55, 19-00, 20-00 х. Клетский (Среднеахтубинский район) 05-50, 07-10, 08-00,09-00, 16-05, 17-05, 18-10, 19-10 № 101 «г. Урюпинск (АС) – ст-ца Добринская» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-15, 07-45, 16-15, 17-40 (ежедневно, кроме сб, вс) ст-ца Добринская 06-55, 08-25, 16-55,18-20 (ежедневно, кроме сб, вс) № 102 «г. Урюпинск (АС) – ст-ца Тепикинская» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-30, 14-00 (пн, чт) ст-ца Тепикинская 07-30, 15-00 (пн, чт) № 103 «г. Урюпинск (АС) — х. Красный» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-25, 13-00 (ср, пт) х. Красный 07-30, 14-05 (ср, пт) № 104 «г. Урюпинск (АС) — х. Белогорский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-30, 14-30 (чт) х. Красный 08-00, 16-00 (чт) № 109 «г. Урюпинск (ДК) — х. Попов» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (ДК) 07-00, 08-00, 09-00 (ежедневно, кроме сб, вс) х. Попов 07-25, 08-25, 09-25 (ежедневно, кроме сб, вс) № 113 «г. Урюпинск (АС) — х. Большинский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-15, 15-00 (по средам до х. Вишняковский по четвергам до х. Большинский) х. Вишняковский в сторону

х. Большинский 07-15, 16-00 (чт) х. Вишняковский в сторону

г. Урюпинск 07-15, 16-00 (ср) 08-01, 16-46 (чт) х. Большинский 07-40, 16-25 (чт) № 114 «г. Урюпинск (АС) — х. Бугровский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-30, 15-00 (ср, пт) х. Бугровский 08-20, 16-55 (ср, пт) № 117 «г. Урюпинск (АС) — 4-ое отд. п. Искра» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-30, 15-05 (вт, пт) 4-ое отд. п. Искра 07-50, 16-55 (вт, пт) № 119 «г. Урюпинск (АС) — х. Долгий» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-25, 15-00 (пн, ср) х. Долгий 08-00, 16-30 (пн, ср) № 676 «г. Урюпинск (АС) — ст. Калмык» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-00, 15-10 (вт) ст. Калмык 07-30, 16-40 (вт) № 677 «г. Урюпинск (АС) — х. Беспаловский» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Урюпинск (АС) 06-00, 14-50 (вт, пт) х. Беспаловский 07-20, 16-10 (вт, пт) № 104 «г. Камышин (АС) — с. Соломатино» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Камышин (АС) 05-40 (ежедневно) 13-00, 18-00 (будние дни) 14-30 (выходные дни) с. Соломатино 06-50 (ежедневно) 14-10, 19-10 (будние дни) 15-40 (выходные дни) № 108 «г. Камышин (АС) — х. Ионов» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Камышин (АС) 06-05, 14-30, 18-00 (ежедневно) 12-00 (будние дни) х. Ионов 06-45, 15-10, 18-40 (ежедневно) 12-40 (будние дни) № 110 «г. Камышин (АС) — с. Таловка» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Камышин (АС) 05-40 (ежедневно) 13-00, 16-00 (будние дни) 14-30 (выходные дни) с. Таловка 06-45 (ежедневно) 14-05, 17-05 (будние дни) 15-35 (выходные дни) № 101 № «г. Камышин (АС) — с. Ельшанка» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Камышин (АС) 06-15, 14-30, 18-05 с. Ельшанка 07-05, 15-20, 18-55 № 629 «Фролово (АС) – ст-ца Малодельская» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» Фролово (АС) 06-00, 15-00 ст-ца Малодельская 07-30, 16-30 № 104 «г. Фролово (АС) – х. Падок» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Фролово (АС) 05-50, 14-20, 17-30 х. Падок 07-00, 15-30, 18-40 № 105 «г. Фролово (АС) – х. Амелино» ГУП ВО «Волгоградавтотранс» г. Фролово (АС) 05-50,13-40,17-30 х. Амелино 06-50,14-40,18-30 № 218.2.Т «г. Волжский (Химволокно) – р.п. Средняя Ахтуба (ул. Воровского) ИП Востриков А.В. г. Волжский (Химволокно) 06-55, 07-01, 07-07, 07-13, 07-19, 07-25, 16-05, 16-11, 16-17,16-23, 16-29, 16-35,17-55, 18-01, 18-07,18-13, 18-19, 18-25 р.п. Средняя Ахтуба (ул. Воровского) 06-00, 06-06, 06-12, 06-18, 06-24, 06-30,07-50, 07-56, 08-02, 08-08, 08-14, 08-20, 17-00, 17-06, 17-12, 17-18, 17-24, 17-30 № 104.Т «г. Волжский (ЖДВ) – х. Старенький» Простое товарищество «Пойма авто» г. Волжский (ЖДВ) 06-10, 06-30, 07-30, 08-40, 09-00, 16-50, 17-20, 18-00, 19-45 х. Старенький 06-15, 07-25, 07-45, 08-45, 16-05, 16-45, 18-05, 18-35, 19-10 № 105.Т «г. Камышин (АС) – с. Антиповка» ИП Ляльченко В.С. г. Камышин (АС) 13-00 с. Антиповка 08-00

* Маршрут обслуживается автобусами среднего класса;

** Начальный (конечный) остановочный пункт без отстоя транспортных средств.



