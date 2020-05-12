На территории регионе специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» начали проводить весенние контрольные обследования территорий на заражение личинками саранчи. Уже известно, что кубышки итальянского пруса хорошо пережили зимовку – их гибель не превышает 5 процентов.

Как сообщает РИАЦ, в ближайшие дни ожидается появление скоплений личинок вредителей на заселенных площадях, выявленных в осенний период на землях сельхозназначения в муниципальных районах области. В связи с этим с 15 мая специалисты приступят к проведению истребительных работ. Всего согласно ранее утвержденным планам будут обработаны порядка 42 тысяч гектаров, в том числе более тысячи га федеральных земель, семь тысяч га муниципальных и почти 34 тысячи га земель, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей.

В Россельхозцентре отметили, что, исходя из численности выявленных осенью кубышек, опасность итальянского пруса можно разделить на три категории:

Малоопасной саранча будет в весенний период для сельскохозяйственных культур в Даниловском, Камышинском, Котовском, Котельниковском и Серафимовическом районах. Введение режима повышенной готовности не планируется.

В Городищенском, Николаевском, Октябрьском, Палласовском, Светлоярском, Суровикинском районах саранча будет в средней степени опасности и при, правильной организации истребительных работ, режим повышенной готовности может быть введен на короткий период.

Наиболее опасной она будет в Быковском, Жирновском, Ленинском, Среднеахтубинском районах. В перечисленных районах, для привлечения сил и средств сельхозтоваропроизводителей для эффективного проведения работ по уничтожению саранчи, необходимо будет ввести режим ЧС на период с 20 мая по 15 июня.

Расчетная предварительная потребность денежных средств на проведение истребительных работ в 2020 году составит 22 млн 86 тысяч рублей. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцетр» по Волгоградской области будут вести фитосанитарный мониторинг земель сельхозназначения по саранчовым вредителям на площади порядка 233 тысяч га, разработают рекомендации, оповестят о сроках проведения истребительных работ, будут совместно с органами управления АПК региона освещать в средствах массовой информации их ход.



