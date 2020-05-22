За время природоохранной акции «Чистые берега», которая продлится до середины июня, инспекторам облкомприроды предстоит обследовать водоохранные зоны 50 озер, прудов и участков рек. Главная цель — пресечь нарушения, связанные с загрязнением водоемов и истощением объектов.

Помимо выявления незаконных свалок, инспекторы будут отслеживать незаконные врезки в систему водоснабжения, которые являются причиной сброса в реки неочищенных сточных вод. Также в центре внимания — незаконное использование объектов, в том числе установка насосного оборудования без разрешительных документов, распашка земель в водоохранной зоне.

По информации профильного комитета, по всем выявленным нарушениям инспекторы составят протоколы, все административные дела будут рассмотрены в суде.



