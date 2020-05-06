Жителей региона приглашают к участию в патриотической акции #Сохранить, чтобы помнить, которая проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура». Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно лишь разместить на своих страницах в соцсетях историю об одном из объектов культурного наследия и передать эстафету друзьям и знакомым.

Пост может содержать видео, фото, рисунок объекта культурного наследия с его кратким или развернутым описанием. Рассказать можно о памятниках истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки. Выбранные объекты могут быть исторически связаны с территориями, на которых они расположены, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. При публикации необходимо указать хэштеги: #сохранитьчтобыпомнить34, #действуй, #тырешаешь34, #волонтерыкультуры. Опубликовать работы необходимо до 31 мая 2020 года.

Организаторами акции выступают комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, облкомкультуры, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, региональный ресурсный центр добровольчества, а также Волгоградское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». Цель онлайн-эстафеты — способствовать формированию в регионе социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия.