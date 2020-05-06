В регионе продолжаются работы по выявлению несанкционированных свалок. Рейдовые мероприятия в рамках операции «Отходы – 2020» продлятся до 10 июня. За это время инспекторы облкомприроды проведут рейдовые обследования в муниципальных районах для выявления стихийных свалок и предотвращения появления новых.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рейдовых мероприятиях принимают участие представители административных комиссий органов местного самоуправления. При выявлении захламленной территории будет учитываться категория земель, а также кадастровый номер для установления собственника участка.

Как показали результаты прошлогоднего месячника, самым распространенным нарушением является сброс отходов на почву — в 2019-м по итогам профилактических рейдов удалось ликвидировать около 160 свалок.



