Ремонт шести районных домов культуры стартовал в рамках национального проекта «Культура». В 2020 году на эти цели запланировано более 160 миллионов рублей.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, в рамках работ будут приведены в порядок сами здания, а также укреплена их материально-техническая база. В 2020 году работы запланированы на восьми объектах, на шести из которых они уже стартовали.

Так, в Центре культуры и искусства Новоаннинского района и городском дворце культуры Фролово специалисты приводят в порядок кровлю, до конца мая будет поставлено новое сценическое оборудование и одежда сцены. В Даниловском районном ДК заменены оконные блоки, кровля, входная группа, установлены новая пожарная сигнализация и электрооборудование, на очереди — фасад, фойе, зрительный зал.

В ДК города Петров Вал Камышинского района завершаются ремонтные работы кинозала, служебного помещения, установлены автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, приобретены кресла для зрительного зала. В Кумылженском межпоселенческом культурно-досуговом центре завершается обновление фойе, кинозала и подсобных помещений здания кинотеатра.

Во Дворце культуры «Октябрь» Ленинского района обновляют кровлю, вскоре подрядчик приступит к ремонту внутренних помещений. В июне строительно-монтажные работы начнутся в Центре культуры и досуга Быковского городского поселения, а также Центре досуга народного творчества «Карагод» Клетского района.

Напомним, системная работа по модернизации существующих и созданию новых культурных площадок проводится в волгоградском регионе с 2014 года. Только в прошлом году по губернаторской программе полностью обновлен ДК «Октябрь» в Волжском, семь ДК в районах области. Готовится к реализации проект реконструкции ЦУМа, где разместится современный выставочный комплекс. Дополнительные возможности по решению поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи способствует включение предложений региона в нацпроект «Культура».



