Мемориальные зоны региона начали приводить в порядок. Работы проходят в плановом режиме несмотря на сложную эпидемическую обстановку и отмену массовых субботников, За время работ предстоит привести в порядок воинские захоронения и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.

По данным регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, на сегодняшний день приведены в порядок 158 площадей, 60 скверов, 172 парка и 512 территорий, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Специалистами коммунальных организаций и органами местной власти организованы уборка и вывоз мусора, опиловка деревьев и кустарников. Кроме того, проведен текущий ремонт 426 памятников, воинских захоронений и мемориальных комплексов.



