На полях региона работы по весенней посевной уже подходят к завершению и начинается активная подготовка к уборочной кампании 2020 года.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, аграриям пришлось в этом году приложить немало усилий, чтобы провести все работы в положенный срок. Раннее начало весны, холодная погода в апреле, дождливые первая и вторая декады мая внесли корректировки в график проведения полевых работ и распространение коронавирусной инфекции внесли свои коррективы в организацию процесса.

Сев яровых зерновых культур уже обеспечен на 80% (400 тысяч гектаров) запланированных площадей, технических культур — на площади порядка 60% от плана (450 тысяч гектаров). Кроме того, активными темпами продолжаются сев кормовых культур и высадка овощных.

Состояние озимых оценивают как удовлетворительное. Подкормка минеральными удобрениями проведена на площади 1,27 миллиона гектаров из 1,55 миллиона гектаров — это выше уровня предыдущих лет, что положительно скажется на урожае.

В целом в Волгоградской области с учетом озимого клина общая площадь сева превысит три миллиона гектаров — это позволит выполнить поставленную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.



