Посещать леса запрещено, ограничение продлили. Начиная с 4 мая три недели пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будет ограничено. Ранее на территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим.

Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организована работа, направленная на соблюдение режима ограничения пребывания граждан в лесах. Специалисты отмечают, что главной причиной возникновения пожаров является именно человеческий фактор.

В связи с этим работниками подведомственных учреждений ведется широкое информирование жителей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. На въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, перекрыты шлагбаумами лесные дороги, работают контрольно-пропускные пункты. Инспекторским составом лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями казачества проводятся рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения действующего ограничения, а также правил пожарной и санитарной безопасности.



