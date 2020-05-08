В связи с действием ограничительных мер в Волгограде меняется расписание специальных маршрутов общественного транспорта. Так, 8 мая после 18:00 транспорт, движущийся по проспекту им. Ленина, не будет останавливаться у Дворца спорта, Мамаева кургана и Центрального стадиона. На Второй продольной магистрали в вечернее время 8 мая, а также в течение всего дня 9 мая из схемы движения автобусных специальных направлений временно исключена остановка «Мамаев курган».

9 мая троллейбусы спецмаршрутов № 8 и №9 будут работать в измененных границах от микрорайона Спартановка до пл. Возрождения по Первой и Второй продольным магистралям соответственно. Также горожане смогут воспользоваться скоростными трамваями спецмаршрута «Ельшанка – ВГТЗ», при этом участок пути от ст. «Пл. Ленина» до ст. «Пл. Возрождения» электротранспорт будет проходить без остановок.

В этот же день изменят схему движения специальные автобусные направления № 35 и № 20 после остановки «Комсомольская» автобусы поднимутся по улицам Комсомольской, Невской до Второй продольной магистрали и по улице Маршала Рокоссовского доедут до ул. Хиросимы, а далее — по действующему маршруту.

Напомним, что с 9 по 11 мая в Волгограде для сотрудников предприятий и организаций, которые продолжают работу, будет организовано движение автобусов, трамваев и троллейбусов по действующему для специальных маршрутов расписанию выходного дня. Транспорт выйдет на линии в утренние и вечерние часы с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 20:00.



