В праздничные дни до работы волгоградцы смогут добраться на специальных маршрутах общественного транспорта, который будет работать по расписанию выходного дня. Для сотрудников организаций, которые продолжат работу с 1 по 5 и с 9 по 11 мая в Волгограде движение автобусов, трамваев и троллейбусов будет организовано на линиях в утренние и вечерние часы с 06:30 до 09:00 и с 16:30 до 20:00.

В качестве альтернативы спецмаршрута скоростного трамвая, работа которого приостанавливается в выходные дни, дополнительные единицы подвижного состава выйдут на спецмаршрут троллейбуса №8 «Спартановка — Тулака». В утренние и вечерние часы на данном спецнаправлении будут работать 17 троллейбусов с интервалом движения порядка 7 минут. Сетевой интервал специальных троллейбусных маршрутов №8 «Спартановка — Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр» составит порядка 3 минут.



