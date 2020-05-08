В связи с действием ограничительных мер в Волгограде на время закрывают для посещения некоторые улицы города​, Так, учитывая требование Роспотребнадзора по недопущению массовых скоплений людей, в праздничные дни будет временно приостановлена возможность посещения волгоградцами и гостями города мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Соблюдение горожанами правил перемещения в условиях режима самоизоляции проконтролируют представители правоохранительных органов.

По данным городской администрации, с 17:00 8 мая до 24:00 9 мая 2020 года на парковочных площадках рядом с Мамаевым курганом, парком Победы, Центральным стадионом, Дворцом спорта, а также на ул. Землячки в районе примыкания ко Второй Продольной магистрали будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

Принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и почтить память героев, защитивших свою страну и весь мир, волгоградцы могут дистанционно. Утром 9 мая при благоприятных погодных условиях яркие аэростаты поднимут в небо плакаты размером 10 на 15 метров. Десятки тысяч волгоградцев смогут увидеть полет воздушных шаров, не покидая своих квартир.

В течение дня в городе состоится ряд праздничных событий, в том числе Волгоград присоединится к всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», которая впервые пройдет в онлайн формате. По проспекту им. Ленина прошествует колонна военной техники и ретроавтомобили – трансляция мероприятия будет организована в эфире местных телеканалов. На время формирования и проезда колонны, а также других мероприятий, с 15:00 до 23:00 9 мая будет приостановлено движение остального транспорта по Первой продольной магистрали в границах от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова.

Также с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая временно ограничивается движение и парковка транспорта на улицах, прилегающих к площади Павших Борцов. Волгоградцам, оставившим личные автомобили на площади Павших Борцов, а также вдоль Аллеи Героев около гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта, следует заблаговременно убрать их с данных территорий. Данная площадка будет задействована для формирования колонн участников акции «Победа в каждый дом», в рамках которой во дворах многоквартирных домов, где живут ветераны, в День Победы будут организованы музыкальные поздравления.

С 10:00 до 12:00 9 мая будет временно приостановлено движение транспорта по ул. Советской в границах от ул. 13-й Гвардейской до ул. Пражской для проведения акции «Поем всем двором» у Дома Павлова.

Вместо традиционного общегородского праздничного фейерверка в этом году в день Победы фейерверки будут организованы в каждом районе города, чтобы волгоградцы могли увидеть их из окон и с балконов своих домов.



