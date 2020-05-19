Школу поселка Ангарского планируют отремонтировать до конца текущего года. Специалисты уже приступили к капитальному ремонту помещений. На данный момент в здании школы на ул. Римского-Корсакова в Дзержинском районе Волгограда ведутся подготовительные работы, после чего стартуют работы по усилению фундамента и основных конструкций здания.

По данным городской администрации, в настоящее время специалисты снимают старый линолеум и деревянный настил пола во всех помещениях школы. Впоследствии на подготовленное основание будет уложен современный линолеум. Замене подлежат также старая система отопления, ветхие внутрикомнатные перегородки, цоколь по всему периметру здания, чердачные перекрытия. Данный этап специалисты планируют завершить до конца мая и сразу приступить к работам по усилению конструкций строения. На объекте трудятся порядка 10 рабочих, задействовано несколько единиц техники.

Кроме того, предусмотрены ремонт и утепление фасадной части здания, в том числе цоколя и подвальных помещений, замена напольного и кровельного покрытия, устройство наружного водостока, системы отопления, установка новых пластиковых оконных блоков и другие работы. Капитальный ремонт образовательного учреждения проходит за счет средств разных уровней бюджета – федерального, областного и городского.



