16 мая на сайте телеком-оператора «Дом.ru» свои двери распахнет арт-галерея, посвященная «Ночи музеев 2020». Участников ждут авторские онлайн-экскурсии по городам и музеям, мастер-классы по живописи для детей и взрослых, а также розыгрыши промокодов наарт-вечеринку Painty.

Международная акция «Ночь музеев» пройдет в России в 14-й раз, но впервые в новом онлайн-формате: без билетов, перемещений по городу и спешки, чтобы успеть везде побывать. Вместе с сотрудниками музеев, учеными, художниками, видеоблогерами «Дом.ru» собрал на своем сайте интересную коллекцию. Так, например, не выходя из дома, можно побывать в Воронеже и узнать историю создания российского флота, прогуляться по подземной галерее Врубелевского корпуса музея в Омске, увидеть дореволюционные гаражи Петербурга, в Улан-Удэ познакомиться с историей и культурой народов, проживающих в Республике Бурятия.

Тех, кто любит рисовать, ждет серия прямых эфиров с мастер-классами по живописи в официальной группе «Дом.ru» во ВКонтакте:

— Дарья Долгополова, художник-педагог, блогер, автор популярного YouTube-канала «Dari Art — Рисовать может каждый» проведет «сладкий» мастер-класс по акварели. Начало в 10.00, время московское;

— Анастасия (Корнилова) Дюкина, художник, основатель, арт-директор и преподаватель сети художественных студий приглашает к себе семейную аудиторию на этюд гуашью «Птичка на яблоневой веточке». Начало в 12.00 (мск);

— Телеканал, полностью посвященный искусству, Museum приглашает на мастер-класс «Цветы» от Елены Моисеевой, реставратора и художника-декоратора. За час участники нарисуют картину с маками, а еще у них будет возможность принять участие в специальном розыгрыше подарка – графического планшета от канала. Начало в 14.00 (мск);

— Наталья Юршина, профессиональный художник и рекордсмен Книги Рекордов России как художник, который провел самый массовый мастер-класс в нашей стране, научит рисовать «Звездное небо» акриловыми красками. Начало в 16:00 (мск);

Чтобы принять участие в розыгрыше промокодов на арт-вечеринку Painty достаточно внимательно смотреть экскурсии на сайте «Дом.ru» и запомнить код, который будет показан в видео, или оставить комментарий «Хочу рисовать» под конкурсным постом в сообществе оператора в «ВКонтакте», сделав репост записи на свою страницу (на время конкурса она должна быть открытой). Победители будут выбраны среди подписчиков случайным образом.

«Это уникальная ночь для всех любителей искусства. Мы традиционно поддерживаем это событие. Нынешний формат созвучен с нашим слоганом #домавозможно, именно отсюда родилась идея нашего проекта. Мы нашли единомышленников в различных городах, и предлагаем всем погрузиться в загадочный мир музеев и почувствовать себя настоящим художником на наших мастер-классах», — отмечает Иван Ягупов, директор филиала «Дом.ru» в Волгограде.



