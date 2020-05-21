Сотрудники лесного питомника в Ольховском районе завершили работы по посеву семян акации белой и сосны крымской на площади 2,3 га. Саженцы будущих деревьев будут готовы к высадке уже весной следующего года.

По данным комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на площади 2 га посеяны семена акации белой, на 0,3 га — сосны крымской. Лесоводы планируют, что уже этим летом появятся первые всходы, а к будущей весне сеянцы будут готовы к высадке на территории лесного фонда. Кроме того, здесь проведены работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади почти 150 га. В 2019 году в питомнике посеяны семена ясеня зеленого. Сегодня специалисты уже ухаживают за молодыми сеянцами, освобождая от сорной травы.

Питомник Ольховского лесничества – один из семи существующих в волгоградском регионе, специализирующихся на выращивании качественного посадочного материала. Напомним, перед лесоводами региона стоит задача к 2024 году полностью отказаться от иногородних закупок и перейти на собственный посадочный материал.

В этом году на территории Ольховского лесничества в рамках регпроекта «Сохранение лесов» высажено 80 га лесных культур. В 2021 году лесники планируют посадить 90 га.



