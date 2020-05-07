На юге Волгограда будет возведена новая подстанция скорой медицинской помощи. Конкурс на проектирование новой подстанции на территории клинической больницы № 15 Красноармейского района Волгограда уже объявлен. Задачу по возведению современного учреждения для оказания экстренной помощи жителям поставил губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщают в областной администрации, медико-техническое и техническое задания на проектирование уже разработаны и утверждены облстроем совместно с облздравом и облкомимуществом. Площадь здания новой подстанции будет составлять ориентировочно порядка 1,8 тысячи квадратных метров. В здании должны разместиться помещения оперативной части (диспетчерская, комната отдыха диспетчеров), служебные и бытовые кабинеты для бригад «скорой», санузлы, душевые, медицинские помещения, складские, вспомогательные, технические зоны, блок утилизации отходов. Также должен быть учтен гаражный бокс, рассчитанный на одномоментное нахождение десяти машин СМП, с автомойкой, техобслуживанием, гардеробной, столовой и комнатой отдыха водителей.

Объект вошел в региональную целевую программу развития здравоохранения Волгоградской области. В июне после подведения итогов конкурса заключат контракт с победителем, после чего начнется процесс проектирования. Строительные работы намечены на 2021-2022 годы. Современная подстанция будет обслуживать 180-тысячное население самого южного района Волгограда.