В текущем году работы по благоустройству общественных территорий охватят 113 населенных пунктов региона, которые вошли в губернаторскую программу и нацпроект «Жилье и городская среда». Муниципальные контракты уже заключены.

По информации регионального комитета ЖКХ, работы по благоустройству будут проводить на 134 общественных и внутридворовых пространств. Благоустройство важных для жителей парков, скверов, пешеходных аллей стартовали в Алексеевском, Быковском, Городищенском, Жирновском, Калачевском, Котельниковском, Котовском, Ленинском, Нехаевском, Новоаннинском, Ольховском, Октябрьском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, Суровикинском, Урюпинском, Фроловском районах, а также в городском округе-город Михайловка, Волжском, Волгограде. Готовность объектов составляет от 1 до 60%. Работы планируют завершить к концу 2020 года.



