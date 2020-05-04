Праздничные мероприятия в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне состоятся, но будут не совсем привычными. В соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, они будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, требований комплексной безопасности.

По данным областной администрации, в 2020 году всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в онлайн формате: истории о своих родственниках и близких – участниках Великой Отечественной войны жители могут разместить в соцсетях. 9 мая в 19:00 эфиры радиостанций прервутся для трансляции «Минуты молчания». По ее окончании жителям будет предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего ветерана, и исполнить песню «День Победы».

В дистанционном режиме в регионе состоятся и такие акции, как «Фонарики Победы», «Флаги России. 9 мая», «Альбом Победы», «Письмо Победы», разнообразные конкурсы. Помимо этого, туристско-информационный центр Волгоградской области запускает виртуальный проект «Привет из Сталинграда!»: по всему миру отправят онлайн-открытки с видами города-героя. Все желающие смогут получить такую открытку и, в свою очередь, поделится историей, почему для них и их семей этот день важен. Самые интересные истории будут опубликованы. Также можно записать видеопоздравление ветеранам и жителям в рамках патриотической акции «Помним сердцем»: лучшие ролики будут транслироваться на телеканале «МТВ».

Свои онлайн-программы подготовили и учреждения культуры. С 6 утра до 10 вечера 9 мая интернет-радио Волгоградской областной филармонии будет транслировать концерт «Я говорю с тобой из Сталинграда!». В эфире прозвучат музыкальные композиции военных и послевоенных лет, будут зачитываться письма, отправленные с фронта.

Запланированы и мероприятия в традиционном формате. Так, в День Победы состоится автопробег ретроавтомобилей и военной техники (колонны стартуют по трем направлениям в 10:10 с площади Павших Борцов Волгограда), демонстрационный полет авиации (в 10:00), мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом Кургане (в 21:30), артиллерийский салют и фейерверк (в 22:00). Впервые вместо обычного военного парада пройдет «Парад у дома ветеранов» — патриотическая акция возле домов участников Великой Отечественной войны. Кроме того, каждый день с 5 по 9 мая запланирована демонстрация свободного полета на трех аэростатах над Волгоградом.

Напомним, Президентом РФ принято решение о переносе массовых мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, на более поздний срок. Корректировки проведены и в Волгоградской области: главная цель — отдать дань памяти героям Отечества, используя новые форматы, и обеспечить максимальную безопасность жителей.



