На один день тоннель по проспекту Университетский закрыли для проведения ремонтных работ. На трёхкилометровом участке проезжей части уже выполнено 90 процентов работ, осталось совсем немного.

По данным городской администрации, специалисты МУП «ДСЭР Советского района» уже уложили более 60 тысяч из 75 тысяч квадратных метров финишного слоя асфальтобетона, а также вывели на новый уровень порядка 220 колодезных групп инженерных коммуникаций.

Основные работы ведутся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Для обеспечения безопасности на участке выставлены соответствующие дорожные знаки, а также установлена световая сигнализация. Однако со всем без ограничений движения транспорта дорожникам не обойтись.

28 мая рабочим предстоит выполнить ремонт дорожного полотна транспортной развязке у ТРЦ «Акварель». В связи с работой крупногабаритной спецтехники с 08:00 до 20:00 будет временно приостановлено движение транспорта через тоннель. На этот период водителям, движущимся в сторону Кировского района, необходимо будет пользоваться надземной частью развязки.



