Ставшая уже традиционной мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой Победы» в этом году будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, а значит лично увидеть её будет нельзя. Но даже несмотря на это, каждый сможет посмотреть акцию в прямом эфире, который будет организован с Мамаева Кургана вечером 9 мая.

По информации регионального комитета культуры, зрелищную видеопроекцию на главной высоте России покажут в прямом эфире телеканала «Волгоград 24» 9 мая в 21:30. Телезрители увидят кадры военной хроники, исторические фотографии, героические подвиги солдат Советской армии, а также виды современного Волгограда, которые будут транслироваться на Родину-мать и подпорную стенку Мамаева кургана. В этом году для инсталляции применят новые технические решения. Так, сверху на подпорную стену установят лаерные конструкции, создающие дополнительные поверхности для показа. Кроме того, для улучшения качества воспроизведения видеоряда, увеличены мощности проекционного оборудования — у подножия главной скульптуры историко-мемориального комплекса разместят тысячу диодных панелей. Телевизионная версия будет транслироваться с эффектом «дополненной реальности». По завершению мультимедийного шоу состоится артиллерийский салют и фейерверк.



