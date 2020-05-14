На строительной площадке нового моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) одновременно трудятся порядка 150 рабочих. Объект возводится в рамках первого этапа строительства обхода Волгоград.

По данным областной администрации, к сегодняшнему дню рабочие установили уже 13 из 27 опор в двух направлениях. Помимо этого, дорожники продолжают формирование насыпи будущей трассы, протяженность которой составит 12 километров. Параллельно со строительством первой части обхода ведется проектирование второго и третьего этапов. Работы ведутся в плановом порядке.

Напомним, что строительство первого этапа обхода Волгограда началось в 2019 году. Помимо моста, на участке построят три транспортных развязки, которые обеспечат выезд на федеральные трассы Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления) и на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск, а также обеспечат въезд в областной центр.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области

Справка: Протяженность обхода Волгограда по трем этапам — 71,4 километра. В структуре объекта один мост, семь транспортных развязок, 12 путепроводов, семь площадок отдыха, восемь водопропускных труб, семь скотопрогонов. Протяженность линий освещения составит 99,5 км. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. Первый этап протяженностью 12,144 километра соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда, вторая — выход на автодорогу подъезд к Элисте, а третья — на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск. Новый мост через Волго-Донской судоходный канал растянется на 540 погонных метров. По своим характеристикам он относится к уникальным объектам, так как имеет в составе пролет длиной 147 метров. Реализация первого этапа завершится в 2024 году и обеспечит связи с региональной транспортной системой, будет иметь самостоятельное функциональное значение и исключит привязку к строительству остальных этапов.



