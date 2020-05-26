Волгоградцев и не только приглашают посмотреть на «Дом со свечной мастерской». Это новая выставка музея-заповедника «Старая Сарепта», которая начала свою работу в рамках проекта «Сарепта. Летопись в камне», приуроченного к 255-летию основания единственной в России гернгутской колонии Сарепта. Посетить выставку можно в онлайн-формате во время виртуальной экскурсии на официальном сайте и в социальных сетях музея-заповедника.

Виртуальная экскурсия по выставке «Дом со свечной мастерской» познакомит гостей с богатой и интересной историей сарептского дома, которому в этом году исполняется 250 лет.

Здание было построено в 1770 году, и сначала это был жилой дом со свечной мастерской. Чуть позже, к 1781 г. во дворе дома был построен новый мыловаренный завод (мастерская) общины. К середине XIX века к дому был пристроен 2-й этаж. Примерно с 1904 г. в здании началась продажа и ремонт швейных машин «Зингер». С августа 1918 г. в здании размещались учреждения 10-й Красной Армии. С 1920 по октябрь 1924 гг. здесь располагался штаб 6 отряда ЧОН Красноармейского уезда. В 1930-х гг. в здании работал продовольственный магазин, были жилые квартиры. Во время Сталинградской битвы здание было приспособлено под госпиталь. С ноября 1961 г. оно передано Красноармейскому районному военному коммиссариату.

Напомним, в рамках проекта «Сарепта. Летопись в камне» в музее-заповеднике «Старая Сарепта» уже работали выставки «Постоялый двор» и «Сарептская кирха».



