Музей-заповедник «Старая Сарепта» открывает онлайн-мастерскую «Сарепта-lab», в рамках которой проведет цикл творческих мастер-классов для всех, кто хочет провести время с пользой и интересом. Каждый участник сможет создать красивые и необычные вещи для дома, которые станут настоящим украшением интерьера.

По данным пресс-службы музея-заповедника, с помощью профессиональных мастеров виртуальные посетители музея-заповедника смогут овладеть навыками в создании своих творческих работ. Всё, что необходимо, – это желание и часть личного времени. В качестве атрибутов будут использоваться всем доступные средства, например, кисти, краски, бумага и другие вещи, находящиеся в основном у многих дома.

На мастер-классах «Народная кукла» можно не только научится делать различных кукол с использованием традиционных материалов, применяемых для изготовления оберегов, но и погрузиться в атмосферу русского фольклора, традиционного народного быта с его праздниками и древними обрядами, с историей возникновения кукол, их местом и ролью в календарных обрядах и праздниках. А семейный вечер можно провести за изготовлением тканевой лошадки, тем самым сделав его увлекательным и по-настоящему теплым. Или сделать своими руками необычные элементы декора для своего дома.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает всех в творческую онлайн-мастерскую «Сарепта-lab», а затем предлагает выкладывать свои работы в социальные сети с хештегом #Сарепта_lab — авторы лучших работ получат призы от «Старой Сарепты». Все мастер-классы будут доступны на официальном сайте и в социальных сетях музея-заповедника «Старая Сарепта».