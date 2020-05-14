22 мая закончится учебный год для учеников с 1 по 8 классы, а 29 мая для учеников с 9 по 11 классы, об этом сообщает комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. До конца учебного года осталось совсем немного времени, и за этот период ученики младших и средних классов повторяют пройденный материал и ждут годовых оценок, а выпускники готовятся к государственной итоговой аттестации.

«Учебный год завершается планово, в соответствии с графиками, установленными школами», – пояснила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, добавив, что ученики 1-8 классов большинства школ региона завершат учебу к 22 мая, а 9-11 классов – к 29 мая. «Выпускникам рекомендуем сосредоточиться на повторении школьного материала и сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ по тем предметам, которые они выбрали для поступления в вузы», – пояснила руководитель профильного ведомства.

Сейчас школьным учителям в подготовке выпускников к ЕГЭ активно помогают руководители региональных предметных комиссий Волгоградской области: они задействованы в информационно-разъяснительной работе, дают рекомендации по самоподготовке и ведут видеоконсультации #экзаменылекго34. Наибольший интерес у выпускников вызывает обществознание и математика профильного уровня: на ЕГЭ по каждому из этих предметов зарегистрировано более 5 тыс. человек. Также пользуются популярностью видеоконсультации по биологии, физике, истории, информатике.

Большинство одиннадцатиклассников планируют поступать в вузы. Для тех ребят, которые еще не определись где и как продолжат свое обучение, ведется активная профориентационная работа. Колледжи и техникумы проводят «Дни открытых дверей», организованные в рамках онлайн-марафона #Выбирай_Профессию.34. Абитуриенты уже смогли познакомиться с профессиями монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, техника-программиста, системного администратора, 3D-проектировщика и другими направлениями обучения. Принять решение о поступлении можно на любом этапе школьной жизни: как после 9-го, так и по окончании 11-го класса.

Методическую поддержку педагогам оказывает Центр дистанционных технологий, созданный при Волгоградской государственной академии последипломного образования. Работает телефон горячей линии для поддержки школ по вопросам дистанционного обучения (8442) 60-66-09 и телефон горячей линии по вопросам организации и проведения в Волгоградской области ЕГЭ-2020 – 8 (8442) 606 607.



