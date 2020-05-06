В рамках всероссийской акции «Летопись сердец» школьникам предлагают поздравить ветеранов видеороликом со стихотворением ветеранов Великой Отечественной войны или почтить память своих предков, которые сражались за нашу Родину.

Все видеоролики, отправленные на почту letopisse[email protected], будут опубликованы в «Яндекс.Эфире» 9 мая 2020 года. По желанию авторы могут выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень, чтобы у большего количества людей появилось желание стать участником Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец».

Для подготовки к чтению стихотворения народный артист России Евгений Миронов провёл видео-мастер-класс со школьниками Саратовской области. Примером разбора стихотворения стал отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».

Всероссийскую акцию «Летопись сердец» проводят Минкультуры России, Минпросвещения России совместно с компанией «Яндекс», патриотическим движением «Бессмертный полк» и Российским Союзом ветеранов. С условиями акции «Летопись сердец» можно ознакомиться по ссылке.



