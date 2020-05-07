Несколько дней назад на подъездах жилых домов в самых разных городах, в том числе в Волгограде и Волжском, появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов. Сотни любопытных в итоге решили воспользоваться услугой некоего Эдика и дозвонились по указанному телефону. На том конце провода их ждало немалое удивление.

Начинающий коллектор, как сам называл себя специалист, то ли в шутку, то ли всерьез хотел решить проблемы тех, кому никак не отдадут долг. Некто Эдик предлагал разобраться с людьми неспортивного телосложения и вернуть долг не в самые короткие сроки, чтобы наконец-то отдать свои. В итоге с коллектором Эдиком решили созвониться даже те, у кого проблем с долгами не было. Дозвонившись по указанному номеру, абонент попадал на автоответчик, который сообщал голосом самого Эдика, что 12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ стартует новый сезон культового комедийного сериала «Реальные пацаны».

Таким образом телеканал решил подогреть зрительский интерес к новому сезону. По сюжету, один из героев сериала Эдик, чтобы рассчитаться с ипотекой, становится коллектором и выбивает деньги из должников. А надо сказать, что таких в его окружении — каждый первый. Зная кроткий характер Эдика, его тонкую душевную организацию и ранимость, остается только догадываться, каким образом ему удастся освоить брутальную, мужскую профессию.

Станислав Тляшев (Эдик): «Считаю, что главное в профессии коллектора — это непробиваемость, гибкость и актерское мастерство. Что я ценю в своем персонаже, так это способность подстраиваться под любые обстоятельства. Он, как таракашка в многоквартирном доме, выживает, как может. Где только Эдик уже не был — армия, тюрьма, психиатрическая клиника. Теперь вот коллекторская фирма. Его уникальный метод — это шокировать людей и травмировать! Но чаще себя».

Акция, посвященная старту нового сезона «Реальных пацанов», прошла сразу в 42 городах России. На номер, указанный в объявлениях, в итоге поступило более 1200 телефонных звонков из которых абоненты узнали о старте нового сезона «Реальных пацанов». Всего в результате акции об Эдике узнало более 3,5 млн человек.

Главная же тема премьерных серий — это становление Коляна Наумова в качестве бойца ММА. В самом конце прошлого сезона из Испании пришла трагическая весть — яхта, на которой отдыхали Сергей Иваныч с женой потерпела крушение, а все находившиеся на борту пропали без вести. После того, как Ивыныча и его жену объявили официально погибшими, нотариус зачитал его завещание. По условиям все деньги достаются… Коляну Наумов. Но он получит сотни миллионов долларов, а также все движимое и недвижимое имущество только в том случае, если выиграет черный пояс бойца ММА. Само собой Колян с яростью берется за тренировки и превращается в пермского Рокки.

«Реальные пацаны», с 12 мая в 21:00 на ТНТ



