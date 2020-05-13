Начиная с 20 мая жители региона смогут подать заявления на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг. Напомним, новую федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей смогут оформить родители детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, при условии, что среднедушевой доход семьи составляет меньше одного прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2019 года.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, пособие начнут выплачивать семьям уже с 1 июня. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде через портал госуслуг и заранее активировать учетную запись на сайте. Важно, все кто подаст заявление до 1 октября 2020 года, получат сумму, рассчитанную с 1 января текущего года.

Добавим, поддержке материнства и детства в регионе уделяют большое внимание. С 1 января 2019 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области введены дополнительные социальные меры: до 50 тысяч рублей увеличено пособие для молодых мам на первенца; 50 тысяч рублей выплачивается за второго ребенка, если первенец не достиг трех лет, а среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. В 2020-м единовременное пособие проиндексировано — сумма увеличена до 51,5 тысячи рублей.



