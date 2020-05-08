В текущем году увеличится количество водоемов, которые обработают от насекомых. Число объектов, где пройдет обработка, выросло до 171. В обязательном порядке мероприятия пройдут на острове Сарпинский.

По информации облздрава, обработка территорий современными микробиологическими и инсектицидными средствами от комаров и клещей стартует 12 мая. Всего будут охвачены более четырех тысяч гектаров водных объектов и прибрежных зон. Такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

В первую очередь обработают места массового скопления людей, рекреационные зоны и туристические маршруты. Перед этим проводится покос травы, уборка мусора, ликвидируются водопроводные и канализационные течи. Руководству летних оздоровительных лагерей, турбаз, органам муниципальной власти также выдано предписание провести подобную обработку.

Напомним, в волгоградском регионе акарицидная обработка и дезинсекция территорий проводятся каждый год. Так, в 2019-м они затронули 133 водных объекта. Работы текущего года разбиты на семь этапов и завершатся в августе. График согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии.



