Уже в ближайший понедельник к работе приступят ещё несколько городских электричек. Курсирование электричек возобновляется в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, начиная с 1 июня к работе вернуться электрички следующий направлений:

— № 6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка отправлением со ст. Волгоград-1 по рабочим дням в 17:15, прибытием на ст. Шпалопропитка в 18:15;

— № 6303 Волгоград-1 – Шпалопропитка отправлением со ст. Волгоград-1 по рабочим дням в 9:20, прибытием на ст. Шпалопропитка в 10:24;

— № 6314 Шпалопропитка — Волгоград-1 отправлением со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 12:56, прибытием на ст. Волгоград-1 в 13:56;

— № 6323 Тракторная — Пассажирская – Шпалопропитка отправлением с о.п. Тракторная-Пассажирская по рабочим дням в 15:21, прибытием на ст. Шпалопропитка в 16:42;

— № 6521 Петров Вал — Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по рабочим дням в 6:01, прибытием на ст. Ильмень в 8:08;

— № 6522 Ильмень — Петров Вал отправлением со ст. Ильмень по рабочим дням в 10:50, прибытием на ст. Петров Вал в 12:56.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 1 июня пригородный поезд № 6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт будет следовать до ст. Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 18:29, прибытие на ст. Волгоград-1 в 19:21.

С 1 до 30 июня пригородный поезд № 6313 продолжит следовать изменённым маршрутом Волгоград-1 – Южная (вместо Волгоград-1 – Шпалопропитка). Он будет отправляться со станции Волгоград-1 ежедневно в 17:42, прибывать на конечную ст. Южная в 18:50.



