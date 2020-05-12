После обращения Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, а точнее внес некоторые изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Согласно указу был расширен круг получателей выплат в размере 5000 рублей на детей до 3 лет. Теперь на данное пособие могут рассчитывать и те семьи, которые не имеют право на материнский капитал. Выплаты должны произвести с апреля — июня.

Также, начиная с 1 июня 2020 семьи с детьми могут получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).

Оформить заявление на получение такой единовременной помощи можно с 12 мая, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ.



